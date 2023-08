Zwei Einsätze beschäftigen Feuerwehr

Blaulicht

+ © Tim Oelbermann Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug. © Tim Oelbermann

Feuerwehr eilte zum Pumpwerk in Aue und später zu einem brennenden Fahrzeug.

Remscheid. Zwei Einsätze riefen am späten Freitagabend die Remscheider Feuerwehr auf den Plan. In beiden Fällen konnten die Einheiten schnell wieder in ihre Stützpunkte zurückkehren.

Gegen 21.40 Uhr wurde im Morsbachtal Rauch gesichtet, der mutmaßlich mit dem Pumpwerk in Aue zusammenhing. Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr eilten zu dem Betriebsgebäude, das die Fernwasserversorgung zur Große Dhünntalsperre regelt. Dort konnten sie aber nichts Verdächtiges feststellen. Die Einheiten Hasten und Morsbach der Freiwilligen Feuerwehr waren vorsorglich ausgerückt, mussten dann aber nicht mehr eingreifen.

An der Freiheitstraße erfolgte gegen 23.30 Uhr der nächste Einsatz. Dort war in der Nähe der Hausnummer 183 ein Pkw in Brand geraten. Die Berufsfeuerwehr löschte das Fahrzeug ab und fing Betriebsstoffe aus, die ausgetreten waren. Die Gefahr für die Umwelt sei somit gebannt worden, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstagmittag. zak

