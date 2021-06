Feuerwehr ehrt 39 Jugendliche für ihre guten Leistungen

Nachwuchseinsatzkräfte

Im Gerätehaus in Hasten wurden diese Jugendlichen für ihren Einsatz bei der Jugendfeuerwehr ausgezeichnet. Sie mussten unter anderem Aufgaben aus den Bereichen Sport, Kultur und Ökologie absolvieren.

Remscheider mussten auch sportliche Aufgaben bewältigen.

Sie sind heiß auf Abenteuer – und haben das nun auch unter Beweis stellen können. 39 Jugendliche der Jugendfeuerwehr wurden am Samstagabend im Gerätehaus in Hasten für ihre Leistungen ausgezeichnet. Die Remscheider Nachwuchseinsatzkräfte erhielten Leistungsabzeichen in unterschiedlichen Kategorien. „Die Jugendfeuerwehrmitglieder haben dafür verschiedene Aufgaben sowohl aus dem feuerwehrtechnischen als auch aus den Bereichen Sport, Kultur, Soziales oder Ökologie erfolgreich ablegen müssen“, erklärt Elvira Rogawski von der Feuerwehr.

Die Jugendfeuerwehr wurde 1979 gegründet. Mitmachen können Jungen und Mädchen ab zehn Jahren. Mit dem 18. Lebensjahr können sie auf Antrag in die aktiven Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehren übernommen werden. Bei der Jugendfeuerwehr werden nicht nur spielerisch die Arbeiten der Feuerwehr vermittelt, sondern auch gemeinsame Ausflüge unternommen, gebastelt oder gespielt. Ein Höhepunkt dürfte das Zeltlager sein. Wer mitmachen möchte, kann sich melden: Tel. 16 25 52. mw

feuerwehr-nord.de/jugendfeuerwehr