Feuerwehr bittet um Hilfe: Wer hört keine Sirene?

Warntag am Donnerstag ab 11 Uhr – Was selbst bei Stromausfall noch funktioniert.

Remscheid. Nicht erschrecken, wenn morgen um 11 Uhr das Handy schrillt. Und gleichzeitig die Sirenen heulen. Denn es ist nur ein Test – allerdings ein sehr wichtiger. Denn zum vierten Mal bundesweit und zum fünften Mal landesweit wird am morgigen Donnerstag mit dem Warntag für den Katastrophenfall geübt – damit im Notfall alle schnell informiert sind. Wir klären auf.

Wie werde ich gewarnt?

Über festinstallierte und mobile Sirenen der Feuerwehr, Cell Broadcast auf dem Smartphone, Warn-Apps wie Nina, das Radio und die sieben Stadtinformationstafeln. Neu dabei ist jetzt Radio RSG. Achtung: Nicht alle Handys verfügen über Cell Broadcast – ältere Modelle unterstützen es nicht, zudem muss immer das neueste Software-Update der App gemacht werden.

Was hört man am Donnerstag?

Von 11 bis 11.01 Uhr gibt es „Entwarnung“ – einen Dauerton. Dann 5 Minuten Pause. Von 11.06 bis 11.07 Uhr schrillt ein Heulton auf und ab – die „Warnung“. Wieder 5 Minuten Pause. Von 11.12 bis 11.13 Uhr dann wieder der Dauerton zur Entwarnung. In den Gebieten mit mobilen Sirenen wird es aber etwas länger dauern und zu hören sein.

Was ist der Katastrophenfall?

Starkes Unwetter, Hochwasserkatastrophe wie 2021, Bombenfund, Großfeuer, Gefahrgutaustritt. Die Feuerwehr würde dann örtlich warnen. Wer ein Sirenensignal hört, sollte Fenster und Türen geschlossen halten, die Lüftungs- und Klimaanlage ausschalten, Nachbarn und hilfsbedürftige Personen warnen, sich informieren – zum Beispiel www.rga.de besuchen.

Wo stehen die Sirenen?

Die aktuell zwölf Sirenen stehen auf den Dächern dieser Gebäude: Grunder Schulweg 13, Klausener Straße 50, Wupperstraße 10, Remscheider Straße 150, Vieringhausen 64, Auf dem Knapp 23, Moltkestraße 22, Martinstraße 5, Burger Straße 115, Neuenkamper Straße 55, Alleestraße 76, Schimmelbuschweg 3. Sie machen 124 Dezibel in 30 Metern Entfernung – sind also so laut wie ein startender Düsenjäger.

Gibt es auch mobile Sirenen?

Ja, acht. Sie werden auf Feuerwehrfahrzeugen montiert, die Einsatzkräfte fahren dann vor allem durch die Gebiete ohne feste Sirenen. 20 Feuerwehrleute sind im Einsatz, dazu kommen 5, die nur „horchen“.

Wo sind die „weißen Flecken“?

Zum Beispiel Engelsburg, Alt-Hackenberg, Bergisch Born, Westhausen, Ehringhausen und Bliedinghausen.

Wo melde ich mich, wenn ich am Donnerstag nichts höre?

Die Feuerwehr ist dankbar über Mitteilungen. Wer keine Sirene hört, wird gebeten, sich zu melden: Tel. 162400 oder: feuerwehr@remscheid.de

Wo werden neue Sirenen aufgebaut?

Die erste Ausbaustufe ist fast abgeschlossen: 12 von 14 neuen Sirenen stehen schon. Nr. 13 wird auf dem Dach der Grundschule Goldenberg installiert, Nr. 14 auf dem neuen Feuerwehrgerätehaus in Bergisch Born. Das Ziel ist, die letzten beiden noch 2023 aufbauen zu lassen. Damit werden dann bereits 92 Prozent der Bevölkerung erreicht. In Ausbaustufe 2, die der Stadtrat gefordert hat, will man zehn weitere Sirenen bauen, um die „weißen Flecken“ auf der Karte zu beseitigen. Damit würden dann 98 Prozent der Remscheiderinnen und Remscheider erreicht. Kostenpunkt einer Sirene: zwischen 17.000 und 30.000 Euro je nach Modell. Etwa 80 Prozent der Kosten werden gefördert.

Sind Sirenen in Zeiten von Smartphones noch wichtig?

Ja, sagt Sascha Ploch, bei der Feuerwehr zuständig für Zivil- und Katastrophenschutz. „Auch in der Nacht muss man so geweckt werden können, wenn etwas passiert.“ Die Feuerwehr kann Sirenen einzeln oder im Verbund von der Leitstelle aus per Knopfdruck auslösen. „Denn das Ziel ist, dass die Feuerwehr im Katastrophenfall schnell helfen kann – die Sirenen nehmen ihnen die Arbeit des Warnens ab“, erklärt die Beigeordnete Barbara Reul-Nocke.

Und was funktioniert noch, wenn der Strom ausfällt?

Das Festnetz ist dann sofort tot, das Handynetz nach zwei bis vier Stunden. Wie warnt oder informiert man dann? Zum Beispiel mit Sirenen. Ihre Akkus halten bis zu 30 Tage ohne Strom. Auch die Funkgeräte der Feuerwehr funktionieren dann noch. Zudem Satellitentelefone – aber nur im Freien. Zwei besitzt die Wehr schon, zwei hat sie gerade vom Innenministerium bekommen. Sie werden am Donnerstag getestet. Auch zwei Einsatzleitwagen können noch je eine Verbindung herstellen.