Busbrand: Ursache bleibt vermutlich im Dunkeln

In zwei Teilen steht das ausbrannte Buswrack heute auf dem Gelände der Stadtwerke.

Techniker finden keinen Hinweis auf den Defekt. Auch Fälle in Wermelskirchen und Solingen bleiben ungeklärt.

Update vom 10. Dezember, 19 Uhr:

Von Axel Richter

Die Ursache für das verheerende Feuer, das am Samstagmorgen einen Linienbus der Remscheider Stadtwerke zerstörte, wird sich möglicherweise nicht finden lassen. Zu dieser Einschätzung kommen die Techniker der Stadtwerke Remscheid, die das Wrack untersucht haben. Die enorme Hitze hat von der Technik im Motorraum so gut wie nichts übriggelassen.

Dort befinden sich Kompressoren, Schläuche, Leitungen. „Möglicherweise ist das Feuer das Ergebnis einer Kettenreaktion“, sagt Unternehmenssprecher Klaus Zehrtner. Zwar gehe die Suche weiter, dass ihre Fahrzeugexperten doch noch fündig werden, halten die Stadtwerke jedoch für wenig wahrscheinlich. „Wir tappen nach wie vor im Dunkeln.“

Damit dürfte der Busbrand vom Samstag auf der Reinshagener Straße das gleiche Ende nehmen wie zwei ähnlich gelagerte Fälle in Wermelskirchen und Solingen. Auf der Wermelskirchener Telegrafenstraße war 2005 ein Bus der Regionalverkehr Köln GmbH in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff auf ein Haus mit Wohnungen und einer Zahnarztpraxis über. Neun Jahre später brannte im Stadtteil Wald ein Bus der Verkehrsbetriebe Solingen. In beiden Fällen schloss die Staatsanwaltschaft am Ende ihrer Ermittlungen ein Fremdverschulden aus.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen abgeschlossen

Auch in Remscheid sind die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen. Da die Staatsanwaltschaft von einem technischen Defekt als Brandursache ausgeht, hat sie das Wrack den Stadtwerken überlassen, die es auf ihr Firmengelände an der Neuenkamper Straße schleppen ließen. Der Mercedes-Bus der Citaro-Reihe, der sich seit 2004 in Remscheid im Einsatz befand, hatte mehr als 800 000 Kilometer auf dem Tacho. Die Stadtwerke haben fünf weitere Busse gleichen Typs und Baujahres im Einsatz, die jetzt nacheinander durchgecheckt werden.

Auch andere Stadtwerke warten jetzt auf Ergebnisse aus Remscheid, um etwaige Gefahren für ihre Fahrgäste auszuschließen. Darauf hoffen dürfen sie nach dem Stand der Dinge aber wohl nicht.

Unser Artikel vom 9. Dezember: Busbrand: Fahrer meldete ein Problem

Nach dem Feuer holen die Stadtwerke alle Busse gleichen Baujahres auf die Hebebühne.

Von Axel Richter

Kurz vor Ausbruch des Feuers hatte der Fahrer des am Samstag ausgebrannten Stadtwerke-Busses seiner Leitstelle ein Problem gemeldet. Die Verkehrsbetriebe lassen jetzt alle Busse gleichen Typs und Baujahres auf Fehler untersuchen.

+ Warum fing der Linienbus Feuer? Die Techniker der Stadtwerke nehmen sich seit gestern die anderen fünf Busse gleichen Typs und Baujahres vor, die in Remscheid unterwegs sind. © Roland Keusch

Ein technischer Defekt gilt als Ursache für das Feuer, das am Samstagmorgen den mit drei Fahrgästen besetzten Bus auf der Reinshagener Straße in Flammen aufgehen ließ. Doch noch ist die genaue Ursache nicht gefunden. Das Wrack, das sich auf dem Gelände der Verkehrsbetriebe an der Neuenkamper Straße befindet, gibt dazu nur bedingt Auskunft. Das Feuer hat von der Bustechnik nur wenig übrig gelassen.

2005 ereignete sich in Wermelskirchen ein ähnlicher Fall

Der Unglücksbus war im Jahr 2004 in Dienst gestellt worden. Die Stadtwerke konzentrieren sich nun auf die übrigen fünf Busse, die ebenfalls seit 2004 auf den Straßen unterwegs sind. Sie werden nacheinander begutachtet. Die Techniker wollen insbesondere Motor, Kompressor, Schläuche und die Hydraulik prüfen.

Wie die Stadtwerke berichten, war der Bus am Samstagmorgen bereits zwei Stunden im Einsatz gewesen und zuletzt auf der Linie 654 vom Burger Bahnhof nach Klausen unterwegs. Um 7.59 Uhr meldete der 44-jährige Fahrer per Funk ein Problem an die Leitstelle. Die Druckluftversorgung funktioniere nicht richtig.

Mit Druckluft betätigen die Busfahrer unter anderem die Bremsen, Türen oder auch die Federung. Die Leitstelle entsandte einen Ersatzbus. Der Unglücksbus blieb deshalb an der Haltestelle Schimmelbuschweg stehen; er konnte nicht mehr weiterfahren, weil die Bremsen blockierten. Dann bemerkte ein Autofahrer Rauch, der aus dem Heck des Busses drang.

Er hielt vor dem Bus und machte den Fahrer auf den Brand aufmerksam. Als der 44-Jährige nachschaute, schlugen die ersten Flammen aus dem Motorraum. Gerade noch rechtzeitig holte der Mann seine Fahrgäste ins Freie. Minuten später brannte der Bus in voller Ausdehnung. Gestern konnten sich die Stadtwerke bei dem Autofahrer bedanken, er möchte unerkannt bleiben.

Wäre das Unglück vermeidbar gewesen? Die Verkehrsbetriebe verweisen darauf, dass sie ihre 86 Busse täglich bei der Betankung kontrollieren. Alle sechs Wochen kommen sie auf die Hebebühne, alle drei Monate erfolgt eine Sicherheitsüberprüfung, jedes Jahr ist der Tüv fällig. „Wir checken unsere Busse häufiger als die Hersteller dies fordern“, sagt Stadtwerkesprecher Klaus Zehrtner.

Ein ähnliches Unglück liegt im Bergischen viele Jahre zurück. 2005 ging in Wermelskirchen ein Bus der Regionalverkehr Köln GmbH in Flammen auf. Die Brandursache konnte nicht mehr ermittelt werden, die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren ein.

