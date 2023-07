Immer mehr Kindern in Remscheid leiden an Adipositas

Die Pandemie hat den langanhaltenden Trend befeuert. Remscheid sucht nun Auswege.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. 6,4 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Remscheid zwischen 3 und 17 Jahren leiden unter Fettleibigkeit (oder: Adipositas). Das geht aus dem Gesundheitsreport der AOK Rheinland/Hamburg des Jahres 2023 hervor. Damit bewegt sich der Anteil betroffener Kinder zwar unter dem Durchschnittswert der untersuchten Region von 6,8 Prozent, jedoch ist dies für Mediziner kein Grund zur Entwarnung. Im Gegenteil: Immer mehr junge Menschen gefährden durch extremes Übergewicht auch ihre sonstige Gesundheit. Mediziner und Sportvereine in Remscheid wollen diesen Trend nachhaltig umkehren.

Am ausgeprägtesten ist der Anteil übergewichtiger Kinder im Rheinland in Bonn. Ganze 9,7 Prozent der Drei- bis Siebzehnjährigen leiden hier unter Fettleibigkeit. Zwar bewegt sich Remscheid diesbezüglich im unteren Drittel der Statistik, dennoch warnen Mediziner: Der Trend gehe in eine falsche Richtung. Dies erfährt auch Dr. Martin Schulte, Kinderarzt im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in der Peterstraße, beinahe täglich: „Genau beziffern kann ich es nicht, aber der Anteil dickerer Kinder ist schon sehr hoch“, sagt Schulte.

Gründe hierfür gebe es viele. Allen voran zu nennen, seien eine falsche Ernährung und zu wenig Bewegung. Während der Corona-Pandemie habe sich der Trend noch verschärft: „Geschlossene Sportstätten und lange Zeiten ohne Bewegung haben sich negativ ausgewirkt“, sagt Schulte. Wichtig sei diesbezüglich insbesondere das Bewusstsein über die Vorbildrolle als Eltern. Von ihnen müsse im Bedarfsfall unmittelbar eine Motivation zu einem gesünderen Lebensstil ausgehen, sagt der Mediziner. Dabei könnten schon einfachere Aktivitäten helfen: „Ausgewogene Ernährung, Spaziergänge und Schwimmausflüge sind zu empfehlen. Aber auch das Spielen mit Gleichaltrigen hat einen nicht zu unterschätzenden Effekt“, so Schulte.

Adipositas: Wie die Stadt Remscheid dagegen vorgeht

Beipflichten kann ihm Jens Pfitzner, Leiter des Gesundheitsamts der Stadt Remscheid. Der Austausch mit den Kinderärzten der Region hat für ihn höchste Priorität: „Zusammen mit den Kitas haben sie da im Vorschulalter den genauesten Blick und können die Situation gut einschätzen“, sagt Pfitzner. Vor der Einschulung steige die Stadt dann mit einigen Maßnahmen ein: „Weiterhin sehen wir die Kinder im Schuleintrittsalter bei den Voruntersuchungen“, sagt er. Dies sei wichtig, um den Kindern und deren Eltern hilfreiche Tipps mit auf den Weg zu geben.

Eine weitere Methode sei allerdings neu und inzwischen vom Rat bewilligt: „Mit unserer neuen Stelle zur Gesundheitskoordination wollen wir zukünftig Prävention betreiben und Adipositas bei Kindern zusätzlich den Kampf ansagen“, sagt Jens Pfitzner.

Einen großen Anteil an der Präventionsarbeit haben auch die Sportvereine der Stadt. Barbara Kempf, Übungsleiterin beim TV Hasten, hat sich der Nachwuchsförderung verschrieben: „Ich möchte Kindern die nötige Motivation zum Sporttreiben vermitteln“ sagt Kempf.

Dazu habe sie ein vielfältiges Programm für Kinder und Jugendliche von 8 bis 17 Jahren entwickelt. Laufen, Krafttraining, Parcours und Gymnastik sollen nicht nur übergewichtigen Kindern den Spaß am Sport vermitteln, sondern allen, die sich in familiärer Atmosphäre gesund halten wollen. Entscheidend ist es für Kempf dabei, die Kinder an ihrem momentanen Leistungsstand abzuholen und sie nicht zu überfordern: „Nur so können wir in einem vernünftigen Rahmen miteinander und voneinander lernen.“ Schließlich solle Ertüchtigung auch Spaß machen, so Kempf.

Sportprogramme des TV Hasten

Unter dem Motto „Gehe und laufe für dein Gehirn und deine Figur“ entwickelte Barbara Kempf ein Sportprogramm für Kinder und Jugendliche von 8 bis 17 Jahren. Bisher hat sie nach den Sommerferien sechs Kinder zusammen, weitere Teilnehmer sind immer dienstags, 17.15 bis 18.15 Uhr in der Sporthalle am Stadtpark, stets willkommen. Nach den Herbstferien soll zudem ein Kurs für Erwachsene angeboten werden, donnerstags von 17.45 bis 18.45 Uhr.