Ferienzeit: Das schützt vor Einbrechern

Kriminalhauptkommissar Marco Fechner gibt Tipps, wie Türen und Fenster sicherer werden.

Von Katharina Rüth

Remscheid. Den Fensterrahmen mit dem Schraubendreher anheben, mit der Schulter gegen die Scheibe lehnen – nach drei bis vier Hebelbewegungen öffnet sich das Fenster. Das ist so leicht, dass es auch der Autorin dieses Textes gelingt. Diese Demonstration an einem Versuchsfenster nutzt Kriminalhauptkommissar Marco Fechner, um deutlich zu machen, wie groß die Schwachstelle ist. In etwa drei Vierteln aller Fälle gelangen Einbrecher so ins Haus oder in die Wohnung. Fenster mit einem anderen Schließmechanismus helfen. Auch spezielle Riegel an der Tür und Kameras, wachsame Nachbarn und ein umsichtiges Verhalten. All das vermitteln Fechner und seine Kollegen von der Kriminalprävention in einer Beratung.

Das einfachste Mittel ist, Kletterhilfen zu entfernen: Das kann die Regentonne unterm Fenster oder die Gartenleiter am Obstbaum sein. „Wir hatten mal den Fall, dass eine Frau eine Leiter vor dem Haus liegen hatte“, berichtet Fechner. Die habe so lang dort gelegen, dass die Hausbewohner sie nicht mehr wahrnahmen. Einem Einbrecher hätte sie sehr geholfen.

Dann ist es wichtig, potenzielle Einbrecher nicht erkennen zu lassen, dass niemand im Haus ist. Eine Ansage auf dem Anrufbeantworter, dass man erst in drei Wochen wieder erreichbar ist, würde es Tätern leicht machen, ebenso der Zettel an der Tür für den Briefträger, Pakete bitte beim Nachbarn abzugeben, oder die von vielen einsehbare Nachricht in Sozialen Medien. Auch drei Wochen lang geschlossene Rollläden würden Einbrechern deutlich signalisieren, dass sie freie Bahn haben. Besser sei die Nutzung einer Zeitschaltuhr. Man sollte außerdem sein Verhältnis zu den Nachbarn pflegen, diese über den Urlaub informieren.

Und dann gibt es eine Menge mechanischer Hilfsmittel, den Tätern das Eindringen in die eigenen vier Wände zu erschweren. Darauf kommt es an: „Fast alle Täter sind Spontantäter. Es muss schnell und leicht gehen. Wenn nicht, nehmen sie das nächste Haus“, erklärt der Kommissar.

Normale Fenster etwa lassen sich meist einfach aufhebeln, wie der Versuch gezeigt hat. Verhindert wird das, wenn die Verriegelung mit „Pilzzapfen“ erfolgt, die Zapfen am Ende verdickt sind, so dass sie aus der Öffnung auf der Gegenseite nicht direkt herausgedrückt werden können. Bestehende Fenster lassen sich für einige Hundert Euro aufrüsten: Zusatzelemente verbinden Flügel und Rahmen sicherer und verhindern das Aufhebeln. Wer seine Fenster ganz erneuert, kann darauf achten, dass sie als einbruchhemmend zertifiziert sind. Glas schützt eine Extra-Scheibe aus Polycarbonat, die sich nicht mit einem Hammer einschlagen lässt.

Bei Wohnungstüren hilft ein Querriegel auf halber Höhe, das Eindrücken der Tür zu verhindern. Mit einem Extra-Schloss wird der Metallriegel an beiden Seiten aus und in Führung am Rahmen gefahren. Auch manche Türschlösser schützen: Der Zylinder sollte bündig mit dem Beschlag abschließen, am besten noch zusätzlich geschützt sein, um ein Herausziehen zu verhindern.

In 46 Prozent aller Fälle bleibt es beim Einbruchsversuch

Fechner verweist auf die Statistik: 46 Prozent aller Wohnungseinbrüche blieben im Versuch stecken. „Für uns ist der hohe Versuchsanteil beim Wohnungseinbruch immer von besonderer Bedeutung, da man hierdurch erkennen kann, dass Sicherungstechnik ein wirkungsvolles Mittel gegen den Wohnungseinbruch ist“, sagt Fechner.

Was die Sicherheit in der eigenen Wohnung erhöht, erklären Fechner und seine Kollegen entweder an Schauobjekten im Polizeipräsidium oder bei einem Hausbesuch. Wer sich von der Polizei beraten lassen möchte, kann unter der Telefonnummer 0202-2841801 auf den Anrufbeantworter sprechen, der täglich abgehört wird.