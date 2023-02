Ferienkiste sucht ehrenamtliche Helfer

Auch gebastelt wird in der Ferienkiste: Kreativität wird – wie in der AES-Gesamtschule im vergangenen Jahr – gefördert.

Die ersten 120 Plätze für die Kinderstadt im Sommer sind weg. Weitere 60 werden noch vergeben.

Von Andreas Weber

Remscheid. 120 Anmeldungen liegen für die 20. Ferienkiste vor, 60 weitere Mädchen und Jungen können sich noch für die Kinderstadt in den Sommerferien melden. Ab sofort gilt: Wer zuerst schreibt per Mail, ist dabei.

Etwas über 200 Kinder zwischen 7 und 12 Jahren werden vom 26. Juni und 7. Juli ihre ersten Schritte in die Selbstständigkeit unternehmen. Zu den 180 gesellen sich Kinder mit Behinderungen sowie junge Flüchtlinge. In einer zentral gelegenen weiterführenden Schule, die das Jugendamt in den kommenden Tagen bekanntgeben wird, wird das beliebte Ferienangebot steigen. Der erste Anmeldeschub von Sonntag auf Montag per E-Mail brachte ein Ergebnis, bei dem sich diejenigen, die erstmals dabei sind und alte Hasen ungefähr die Waage halten.

Eines hat Koordinatorin Daniela Kann (Jugendförderung) bei der Auswertung auch festgestellt: „Viele wollen in die Frühbetreuung.“ Die beginnt um 7.30 Uhr, wendet sich an die Kinder berufstätiger Eltern. Zehn Tage lang – jeweils montags bis freitags – nimmt die Ferienkiste von 9.30 bis 16 Uhr Fahrt auf. Bestückt mit zehn Fichtentalern als Begrüßungsgeld stürzen sich die Teilnehmer ins Arbeitsleben sowie ins Entertainment. Ein erstes Mal erproben sie, wie sich Work-Life-Balance anfühlt. Interessierte werden als ehrenamtliche Helfer gesucht, die die Kinderstadt betreuen.

Rüdiger Schneider, früher als Gebäudereiniger unterwegs, ist einer der langjährigen Begleiter des Angebots. „Opa Rüdiger“, wie ihn alle rufen, hat ein Herz für die Jugend und zählt zu den treuen Unterstützern. „Ich kann es nur empfehlen: In der Ferienkiste lernen wir Helfer für das Leben“, sagt der Pensionär, der findet, dass eine Teilnahme die „soziale Vernetzung“ fördert.

40 Helfer braucht die Kinderstadt, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und alle Angebote anzubieten. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Ein Erste-Hilfe-Kurs, der nicht älter als drei Jahre sein darf, ist zudem gefragt. Wer keinen vorweisen kann oder diesen auffrischen muss, für den bietet das Deutsche Rote Kreuz im Frühjahr einen Kurs an. Interessenten müssen ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen und eine halbtägige Helferschulung absolvieren, in der es um Aufsichtspflicht, Übergriffigkeit und Schutzbedürfnis bei Kindern geht.

Wer als Aufsicht dabei ist, erhält ein Taschengeld von 150 Euro pro Woche, muss, wenn er in der Frühschicht eingesetzt wird, um kurz nach 7 Uhr vor Ort sein, bei der späteren Schicht um kurz nach 9 Uhr. Jens Stuhldreier, im Jugendamt für Projektmanagement zuständig, weiß, dass motivierte Ehrenamtler eine Nahtstelle sind: „Denn wenn es den Helfern Spaß macht, haben auch die Kinder ihre Freude.“ Viele, die sich bewerben, sammeln erste pädagogische Erfahrungen. „Für diejenigen, die im sozialen Bereich studieren oder einen sozialen Beruf ergreifen wollen, bietet die Ferienkiste einen guten Einblick“, findet Daniela Kann. Dieser wird vergütet. Pro Woche gibt es 150 Euro für die Helfer. Neben dem Taschengeld erteilt das Jugendamt eine Teilnahmebescheinigung, die möglicherweise als Praktikum angerechnet werden kann.

Infos zur 20. Ferienkiste

Anmeldungen für die 20. Ferienkiste erfolgen per E-Mail unter jugendfoerderung@remscheid.de Folgende Infos sollten Eltern reinschreiben: Vor- und Nachname des Kindes, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, E-Mail. Kinder müssen aus Remscheid sein. Info-Telefon unter 16 - 3478 (Frau Günther). Die Teilnahme kostet 110 Euro (inkl. Mittagessen), 130 Euro (mit Frühstück).

Wer als Helfer mitmachen möchte, melde sich unter der besagten E-Mail oder bei daniela.kann@remscheid.de.