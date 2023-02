Ferienstadt nimmt über 200 Kinder auf

Städtisches Programm feiert vom 26. Juni bis 7. Juli das 20. Bestehen.

Von Andreas Weber

Remscheid. 26. Juni bis 7. Juli – diesen Termin werden sich viele Eltern und Kinder dick im Kalender notieren. Denn die Stadt lädt zur 20. Ferienkiste, der Kinderstadt ein. 200 Kinder zwischen 7 und 12 Jahren mit und ohne Behinderung sowie zehn Flüchtlingskinder übernehmen für zehn Tage Verantwortung in ihrer eigenen Stadt, deren Ort noch bekanntgegeben wird.

Es wird, so Michael Ketterer (Jugendamt), eine „verkehrstechnisch günstig gelegene Schule“ sein. Ein weiteres Datum müssen potenzielle Teilnehmer vorab beachten: Die Anmeldung läuft vom Sonntag, 26. Februar (17 Uhr) bis Montag, 27. (10 Uhr), per E-Mail (| Kasten). „Gibt es mehr Plätze als Anmeldungen, entscheidet das Los familienweise“, erklärte Jens Stuhldreier (Projektmanager in der Kinder- und Jugendförderung) gestern bei einer Pressekonferenz in der Kraftstation. Erfahrungsgemäß ist das Kartenkontingent ruckzuck erschöpft.

Für Stuhldreier, vorher bei der Stadt Solingen, ist die Aufgabe neu. Er hat aber gehört, dass Großes seine Schatten vorauswirft. In der Ferienkiste nehmen die jungen Teilnehmer ihr Leben in die Hand, schlüpfen in die Rolle der Erwachsenen, bewegen sich in ihrer Stadt mit einer Bank, einem Bürgeramt, Arbeitsamt, Sport- und Konsumangeboten. Die 200 Teilnehmer wählen ein politisches Gremium mit sechs Volksvertretern aus ihren Reihen, das sich für ihre Belange einsetzt. Bezahlt wird mit eigener Währung, dem Fichtentaler.

Beruf und Freizeit werden in der Nachwuchsschmiede gleichermaßen hochgehalten. Die Work-Life-Balance tariert jeder für sich aus. Für Michael Ketterer, der am Rosenmontag vor 20 Jahren bei der Stadt Remscheid angefangen hat, ist dieses doppelte Jubiläum besonders. „Denn in der Kinderstadt geht es um Eigenverantwortung, um Stärkung der Kinder“, betont Ketterer. 110 Euro kostet das tägliche Angebot von 9 bis 16 Uhr inklusive Mittagessen, mit Frühbetreuung (ab 7.30 Uhr und Frühstück) 130 Euro. Am Montag geht es morgens los mit einer Versammlung in der Aula, in der die Abläufe vorgetragen werden. Danach beginnt das Verteilen der Plätze. Wer wo arbeiten möchte.

Viele Jobs sind zu vergeben. Im Handwerk, beim Kochen, im Café oder Reisebüro. Kreative sind gefragt, um beim Malen und Basteln ein Stadtbild zu entwickeln, das dem Austragungsort einen attraktiven Anstrich verleiht. Auch ein Krankenhaus wird eingerichtet. Zwölf Azubis aus dem Sana sorgen dafür, dass die Teilnehmer Einblicke in die Medizin erhalten und echte Erste Hilfe geleistet werden kann, wenn sich jemand verletzt. Ruhige wie aktive Kinder, verspricht Sandra Wiesiollek (Kinder- und Jugendförderung der Stadt) werden alle ihre Bestimmung finden. Wer völlig unschlüssig ist, orientiert sich im Amt für Macher und findet seinen Spaß als Friseur, Masseur oder Schmuckhersteller. Axel Osthöver von der Kraftstation koordiniert den Medienbereich, dreht mit Interessierten Spielfilme, Nachrichtensendungen, schießt Fotos oder bietet Videospiele an. Das soziokulturelle Zentrum ist auch für Sport und Bewegung zuständig.

Erstmals bringt sich das Röntgen-Museum ein, das mit seinem „Rölab“ und Experimenten für Kids die Ferienkiste aufsucht, unter anderem mit einem Escape-Room-Spielszenario. Mit dabei ist wie gewohnt die evangelische Auferstehungsgemeinde, die Küche und Kiosk schmeißt, aber auch Theater anbietet, wenn es zustande kommt.

Das Jugendamt sucht noch Ehrenamtler ab 16 Jahren, die gegen ein ordentliches Taschengeld für den reibungslosen Ablauf sorgen.

Die Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt vom 26. (17 Uhr) bis 27. Februar (10 Uhr) per E-Mail. Folgende Infos werden benötigt: Vor- und Nachname des Kindes, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, E-Mail: jugendfoerderung@remscheid.de