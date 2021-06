Ferienkiste bietet Platz für 200 Kinder

Aktion

+ © Michael Sieber Unser Foto zeigt, wie groß der Andrang der Eltern bei der Anmeldung sein kann. Bisher bekamen aber alle Kinder einen Platz. © Michael Sieber

Im Juli bauen Sieben- bis Zwölfjährige ihre eigene Stadt auf. Die Anmeldung startet am 16. Februar.

Von Leon Hohmann

In den ersten beiden Wochen der Sommerferien wird es laut in der Albert-Einstein-Gesamtschule (AES). Dort findet nach 2018 zum zweiten Mal die Ferienkiste, eine von den Kindern regierte und bevölkerte Kleinstadt, statt. 200 Plätze stellen die Veranstalter zur Verfügung. Teilnehmen können daran auch behinderte und Flüchtlingskinder. Für Samstag, 16. Februar, ist der Erstverkaufstag für Regelplätze im Neuen Lindenhof terminiert.

Vom 15. bis 26. Juli werden sich die Stadttore der Kinderstadt zum 16. Mal öffnen. Veranstaltet wird sie vom Stadtdienst Jugend, der Evangelischen Auferstehungs-Kirchengemeinde, der Kraftstation und dem Bildungszentrum des Sana Klinikums.

Begleitet von zahlreichen haupt- und ehrenamtlichen Helfern werden die sieben- bis zwölfjährigen Teilnehmer ein Stadtoberhaupt wählen, verschiedenen Berufen nachgehen oder beispielsweise spielerisch den Alltag in einem Krankenhaus erfahren. „Das Konzept zeigt, wie eine Stadt funktioniert, politisch, ökonomisch, demokratisch und welche Pflichten es gibt“, erklärt Sozialdezernent Thomas Neuhaus bei der Vorstellung der diesjährigen Ferienaktion.

Für Remscheids neuen Leiter des Fachdienstes Jugend, Egbert Willecke, ist die Ferienkiste ein besonderes Projekt, das er aus anderen Städten in diesem Umfang nicht kennt. „Es ist ein fantastisches Rahmenprogramm“, meint er. Die Ferienkiste werde nicht nur hochprofessionell organisiert, sondern sei ein wichtiger Ort, an dem „Kinder praktisch lernen und sich ausprobieren können“.

Alle Veranstalter betonen die Wichtigkeit des Ehrenamtes – bis zu 55 Helfer werden gleichzeitig in der AES anwesend sein. Ohne die Kooperation der Stadt mit den freien Trägern sei das nicht möglich. Beispielsweise von der Evangelischen Auferstehungs-Gemeinde werden nicht nur die Mitglieder einer Jugendgruppe dabei sein, auch Seniorenhelfer wie eine pensionierte Grundschullehrerin sind im Juli am Start.

Für den 16. Februar erwartet Til Rebelsky von der Kinder- und Jugendförderung einen großen Andrang auf den Verkauf der 190 Regelplätze. „Am Verkaufstag mussten wir aber noch niemanden ohne Platz nach Hause schicken“, sagt er. Restliche Karten werden ab dem darauffolgenden Montag angeboten. Zehn Inklusionsplätze können telefonisch gebucht werden (» Kasten).

Kraftstation wird medienpädagogisch tätig

Von 9.30 bis 16 Uhr können sich die Kinder in der Ferienstadt engagieren. Ab 7.30 Uhr gibt es zudem eine Frühbetreuung ab 7.30 Uhr. Die Kosten betragen 110 Euro für beide Wochen. Wer die Frühbetreuung mitbucht, zahlt 20 Euro mehr. Teilnehmen können aber auch Kinder aus Familien, die die Teilnahmegebühr nicht bezahlen können. „Es gibt keine finanziellen Barrieren“, sagt Thomas Neuhaus. Die Ferienkiste sei bezuschussfähig.

Mit an Bord sind auch in diesem Jahr wieder das Sana Klinikum und die Kraftstation. Sie bieten unterschiedliche Stationen an, etwa das Erstellen von Trickfilmen und ein Kino, heißt es von der Kraftstation. „Wir werden die Kinder spielerisch an den Krankenhaus-Alltag heranführen“, sagt Selina Matthes, die Schülerin der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege im Sana Klinikum ist. Krückenrennen und Rollstuhlfahren stehen auf dem Plan ebenso wie das richtige Handeln bei einem Notfall.