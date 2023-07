Ferdinando Erba singt live zum Yoga

Wo man noch mitmachen kann.

Remscheid. Der Remscheider Sommer ist gerade mal wieder recht nass. So nass, dass es auch am Sonntag keinen herabschauenden Hund unter freiem Himmel im Stadtpark gab. Die Gruppen wichen in die Yoga Lounge Lieblingsjetzt an der Bismarckstraße aus. Diejenigen, die trotzdem zum kostenfreien Angebot der Stadt Remscheid gekommen waren, wurden jedoch beim 11-Uhr-Kurs „Tanzen küsst Yoga“ mit Bea Schulze-Landau fürstlich entlohnt: mit Livegesang von Ferdinando Erba, der zur Tanzchoreographie der 19 Yogis Johannes Oerdings „Für immer ab jetzt“ sang – Gänsehautfeeling pur! Nicht nur für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sondern auch für den Sänger selbst. Es war das erste Mal, dass er live zu einer Yogasession sang. „Das war ein ganz intimer Moment.“

Aus Radevormwald, Wermelskirchen, Remscheid und Solingen waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gekommen, um bei einem der vier Kurse im Rahmen des „Remscheider Sommers“ mitzumachen. Es gab auch einen Extra-Kurs für Kinder.

Im Fall von „Tanzen küsst Yoga“ waren auch zwei Männer und zwei Mädchen, acht und zehn Jahre alt, dabei. Nach einer kleinen Meditation, in der unter den berührenden Worten von Bea Schulze-Landau jeder bei geschlossenen Augen in sein eigenes Herz reisen konnte, baute die Gruppe eine Choreographie auf – mit einem wundervollen Ende: „Und die Zeit steht still, weil ich diesen Moment für immer behalten will. Ich halt ihn fest für immer ab jetzt“, sang Ferdinando Erba – und jeder umarmte sich beim letzten Schritt selbst auf seiner Matte.

Yoga-Festival: Wer Lust auf Yoga bekommen hat, kann zu den Kursen in die Yoga Lounge Lieblingsjetzt, Bismarckstraße 19, kommen oder zu den Kursen sonntags um 11 bei gutem Wetter im Stadtpark. Eintritt: 10 Euro, bei schlechtem Wetter weicht man in die Lounge aus. Oder zum großen Yogafestival der Stadt Remscheid mit Kursen und Messe am 9. und 10. September in der Halle Hackenberg. Eintritt frei.