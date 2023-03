Felix Künemund kümmert sich ein Jahr um Psychischkranke

Augusta Hardt Horizonte in Lennep bietet Freiwilligendienst.

Remscheid. Felix Künemund erlebt seit August 2022 einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag: Er ist mal als Hausmeister im Einsatz, mal bei der Pflege von Gärten, mal in der Holzwerkstatt. Vor allem aber hat der 19-Jährige dabei viele Menschen kennengelernt. Menschen, die unter seelischen Nöten leiden: Felix Künemund leistet ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei Augusta Hardt Horizonte in Lennep – jener Einrichtung, die sich in vielfältiger Art und Weise um Psychischkranke kümmert.

Die Entscheidung, hier für zwölf Monate zu arbeiten, habe sich als goldrichtig erwiesen, sagt der FSJ’ler: „Vor meinem Abitur hatte ich in der Oberstufe wegen der Corona-Pandemie keine Möglichkeit für Praktika“, blickt Felix Künemund zurück. Ihm habe berufliche Orientierung gefehlt. Aus seinem Umfeld hörte er immer wieder, dass bestimmt eine Tätigkeit im Sozialsektor für ihn geeignet sei. So kam er auf die Idee, sich um ein Freiwilligenjahr zu bewerben – und stieß bei seinen Recherchen schließlich auf Augusta Hardt Horizonte in seinem Heimatort Lennep.

Die Einrichtung gibt Psychischkranken eine Tagesstruktur, indem sie unterschiedliche Tätigkeiten anbietet. Je nach Lust und Neigung können sie zum Beispiel bei der Pflege von Grünflächen oder auch in der Holzwerkstatt mitwirken. Hier steht ihnen Felix Künemund zur Seite – auch um Gespräche zu führen. Anfangs habe er davor schon ein bisschen Respekt gehabt, wie er zugibt. „Ich hatte ja keinerlei Vorerfahrung. Aber viele Klienten sind sehr offen“, hat er festgestellt. Und zudem seien stets die hauptamtlichen Mitarbeiter in der Nähe, die Tipps geben. „Ich habe mich hier von Anfang an willkommen gefühlt“, berichtet der ehemalige Schüler des Röntgen-Gymnasiums.

Die Kollegen auf Zeit haben den Blick von außen

Der 19-Jährige sei mit seinem Einsatz ein Gewinn für das Team, sagt Einrichtungsleiter Bernd Steinhoff. „Die FSJ’ler sorgen dafür, dass wir unseren Alltag hinterfragen, indem sie wissen möchten, warum wie manches so machen, wie wir es machen.“ Die Kollegen auf Zeit hätten den Blick von außen. Und auch für die Klienten sei der Kontakt zu den jungen Menschen wichtig. „Sie bekommen Einblicke in das Leben einer ganz anderen Generation und fragen zum Beispiel, was sie denn am Wochenende gemacht haben“, nennt Steinhoff ein Beispiel für die gegenseitige Anteilnahme.

Über die Jahrzehnte seiner Tätigkeit in der Lenneper Einrichtung habe er mehr als 60 junge Leute erlebt, die sich auf ihre individuelle Art einbrachten. Auf die einstigen Zivis folgten jene, die freiwillig einen Dienst für das Gemeinwohl auf sich nahmen. So wie Felix Künemund, der für seine Arbeit ein Taschengeld in Höhe von 423 Euro pro Monat und in seinem Freiwilligenjahr zum Beispiel bei Busfahrten mit den Stadtwerken Vergünstigungen erhält. Zusätzlich kommt er in den Genuss unterschiedlicher Seminare – zum Beispiel zur politischen Bildung. Für all das leistet er eine 39-Stunden-Woche und arbeitet montags bis freitags 8,25 und freitags sechs Stunden in der Einrichtung, die weit verzweigt und breit aufgestellt ist. 60 Plätze hält sie für Psychischkranke in drei Wohnheimen vor. Rund 150 Klienten betreut das Team je nach Bedarf in deren eigenen vier Wänden – beim Ambulanten Betreuten Wohnen.

Einrichtung hält drei Stellen bereit

Dies alles könnte zum Betätigungsfeld für bis zu drei FSJ’ler werden – so viele Stellen hält Augusta Hardt Horizonte für junge Menschen bis 27 Jahre vor, die Einblicke in die Berufswelt nehmen und dabei auch etwas für das Gemeinwohl beitragen wollen. „Ich habe viel über mich herausgefunden – auch, wo meine Grenzen liegen“, sagt Felix Künemund, der sich in der Einschätzung bestärkt fühlt, dass die „soziale Schiene“ das Richtige für ihn ist. Bald schaut er sich an der Universität in Wuppertal diverse Studiengänge an, die für ihn infrage kommen.

Kontakt

Augusta Hardt Horizonte gemeinnützige GmbH Gemeindepsychiatrische Dienste hat seine Verwaltungszentrale an der Rotdornallee 44 in Lennep.

Der Kontakt zum Team kann telefonisch erfolgen, Tel. (0 21 91) 93 31 10,

oder per E-Mail an: info@ahh-rs.de