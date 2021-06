Maschine wird ins Werkzeugmuseum gebracht

Museumsreif

+ © Roland Keusch © Roland Keusch

250 Kilo schwer ist die Feilenhaumaschine aus der ehemaligen Feilenfabrik Ehlis – und stolze 97 Jahre alt.

Ganz vorsichtig wurde sie am Freitag auf einen Anhänger verladen. Die Maschine, die bis 2015 noch genutzt wurde, findet ein neues Zuhause im Werkzeugmuseum – zunächst auf Zeit bei der Ausstellung „Ganz schön ausgefeilt“, die bis zum 5. November die Geschichte der Feilen in Remscheid zeigt. „Gerne stellen wir Ihnen eine Maschine für ihren Bestand“, versprach Miteigentümer Thomas Abbas bei der Übergabe an Museumsleiter Dr. Andreas Wallbrecht. red