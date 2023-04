Ostern: Was ist zu welchen Zeiten geöffnet?

Bäckereien, Einzelhandel, Badeparadies und Co.: An diesen Feiertagen könnt ihr einkaufen.

Von Lucas Hackenberg und Katharina Birkenbeul

Remscheid. Wo bekomme ich an Ostern meine Brötchen? Kann ich auch an den Feiertagen schwimmen gehen? Wir stellen einige Öffnungszeiten zusammen.

Bäckereien: An Karsamstag bleiben die Öffnungszeiten unverändert zum Normalbetrieb. An Karfreitag und Ostersonntag dürfen Brot und Kuchen laut Gesetz nur für jeweils fünf Stunden über die Ladentheke gehen. Entscheiden sich Filialen dazu, am Ostersonntag zu öffnen, ist der Verkauf am Ostermontag nur dann gestattet, wenn die Bäckerei gleichzeitig Cafébetrieb anbietet. Andernfalls darf nicht an zwei aufeinanderfolgenden Feiertagen geöffnet werden. So öffnet etwa Evertzberg seine Remscheider Filialen am Ostersonntag von 7 bis 12 Uhr. Karfreitag und Ostermontag ist geschlossen. Das Café Dorpheide öffnet hingegen jeden Tag von 8.30 bis 17.30 Uhr.

Einzelhandel: Hier ist der Verkauf von Waren ausschließlich an Karsamstag erlaubt. An allen anderen Tagen bleiben Supermärkte geschlossen.

Badeparadies H 2 O: Hier gelten keine gesetzlichen Einschränkungen zum Betrieb an Feiertagen. Die Öffnungszeiten werden vom Schwimmbad selbst bestimmt. In diesem Jahr öffnet das H 2 O seinen Badebereich wie folgt: Freitag, Samstag und Montag von 10 bis 22 Uhr sowie Sonntag von 10 bis 21 Uhr. Der Saunabereich kann am Freitag und Samstag von 10 bis 23 Uhr besucht werden. Am Sonntag schließt der Saunabereich um 21, am Montag um 22 Uhr.

Kino: Hier gelten lediglich an Karfreitag gesetzliche Bestimmungen. Einige ausgewählte Filme dürfen aufgrund des „stillen Feiertags“ nicht gezeigt werden. Die normalen Öffnungszeiten und Vorstellungen betrifft dies allerdings nicht. Das Remscheider Cinestar darf also an allen Ostertagen Besucher empfangen.

Museen: Das Röntgenmuseum ist an allen Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Das Werkzeugmuseum schließt lediglich an Ostermontag seine Pforten, an allen anderen Ostertagen ist ebenfalls von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Das Tuchmuseum bleibt hingegen über Ostern geschlossen.

Tierparks: Die Falknerei Bergisch Land, bietet an allen Tagen mindestens eine Flugvorführung an. Der Grüne Zoo in Wuppertal ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, die Fauna in Solingen ist zu den gleichen Zeiten für Besucher zugänglich.