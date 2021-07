Historisches Foto

+ © RGA-Archiv Neues historisches Foto, neues Rätselglück: Welche Remscheider Bildungsreinrichtung feiert hier ein Jubiläum? © RGA-Archiv

Heute suchen wir eine Remscheider Bildungseinrichtung.

Kennen Sie diese Bildungseinrichtung, die in den ersten Jahren noch einen anderen Namen trug als zur Zeit der Aufnahme? Schicken Sie Ihre Lösung bis 24. Mai an den RGA, Alleestraße 77-81, oder per E-Mail: redaktion@rga-online.de. red