Angebot der Kirchen: Fasten in der Gemeinschaft

Am Aschermittwoch hat für Christen die Fastenzeit begonnen, die traditionell am Karsamstag nach 40 Tagen endet.

Von Sabine Naber

Wobei die Sonntage als Feiertage vom Fasten und Büßen ausgenommen sind. Aber nicht nur bei den Christen, sondern in allen Weltreligionen ist Fasten ein fester Bestandteil. Ein Überblick.

Katholische Kirche: In der katholischen Kirchengemeinde St. Bonaventura/Heilig Kreuz treffen sich die Christen in der Fastenzeit an jedem Freitagmorgen um sechs Uhr in der Kirche Heilig Kreuz in Lüttringhausen. Unter der Überschrift „Laudes“, ein Begriff, der sich von den morgendlichen Lobgesängen ableitet, wird dann im Wechsel gebetet.

„Es gibt einen Vorbeter, die Gläubigen sprechen bestimmte Verse und dazwischen wird gesungen. Auch Fürbitten werden vorgelesen und gesprochen, beispielsweise für jemand Bestimmten oder auch für die Weltbevölkerung“, erklärt Küsterin Iris Netzlaff, die auch zum Pfarrgemeinderat gehört. Da komme man zur Ruhe, das sei in der Vorbereitung auf Ostern eine schöne Sache.

Anschließend wird im Jugendfreizeitheim an der Richard-Pick-Straße gemeinsam gefrühstückt. „Die Fastenzeit als eine Chance zu nutzen, gemeinsam den Weg zu Ostern hin zu gehen, dazu laden wir herzlich ein“, sagt Netzlaff.

Ein Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene steht unter der Überschrift „Letzte Mahlzeit Paschamahl“ am Gründonnerstag, 6. April, nach der Messe um 20.45 Uhr im Gemeindehaus Bonaventura in Lennep. An diesem Abend steht jüdisches Essen auf dem Programm. Ziel ist, sich dem jüdischen Ritus des Paschafestes zu nähern.

Evangelische Kirche: „Sieben Wochen ohne“ heißt die Fastenaktion in der Evangelischen Kirche. In dunklen Zeiten brauche es Licht, um den Mut nicht zu verlieren. Deshalb stehe die Aktion in diesem Jahr unter dem Motto „Leuchten – Sieben Wochen ohne Verzagtheit“. In der Auferstehungskirchengemeinde gibt es schon seit langer Zeit eine Fastengruppe, die sich auch in diesem Jahr regelmäßig zwischen Aschermittwoch und Karsamstag wieder trifft. Jeweils mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr im Gemeinde- und Stadtteilzentrum Esche. Kerstin Ruf und Gerd Peter Wind leiten sie.

„Wir treffen wir uns zum Austausch über die täglichen Fastenthemen und unsere Erlebnisse, Emotionen und Gedanken dazu. Für uns heißt Fasten, bewusst auf Haltungen zu verzichten, die uns das Leben schwer machen. Es gilt also individuell zu überlegen, was möchte ich gerne bewusst anders machen“, schildern sie, dass Fasten keine Hungerkuren bedeuten.

In diesem Jahr werden die Auferstehungs-, die Stadtkirchen- und die Adolf-Clarenbach-Kirchengemeinde gemeinsam vier Passionsandachten in der Lutherkirche feiern. Unter dem Motto „Beziehungsweise“ gedenken Pfarrerin Anne Simon, Pfarrer Siegfried Landau und Pfarrerin Sarah Kannemann des Leidens Jesu Christi.

Auch in der Christuskirche Remscheid feiern Pfarrer Jens Eichner und Pfarrerin Sonja Spenner-Feistauer gemeinsam fünf Passionsandachten.

Mitmachen

Wer in der Fastengruppe der Auferstehungs-Kirchengemeinde mitmachen möchte, der kann sich informieren und anmelden bei Gerd Peter Wind unter Tel. (01 76) 54 73 12 21 oder bei Kerstin Ruf, Tel. (0 21 91) 59 18 71, E-Mail:k.ruf@aekg.de

Wer an der Fastengruppe der katholischen Gemeinde St. Bonaventura/Heilig Kreuz teilnehmen möchte, kann einfach dazu kommen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.