Fast fünf Tage: Remscheider länger krankgeschrieben

Report einer Krankenkasse: Arbeitsunfähigkeiten erreichen Rekordniveau

Remscheid. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Remscheid waren im vergangenen Jahr deutlich länger krank geschrieben als noch 2021. Das haben Auswertungen der Krankenkasse Barmer unter ihren eigenen Versicherten ergeben. Demnach fehlte jeder Mitarbeiter im Schnitt 23,6 Tage krankheitsbedingt bei der Arbeit – fast fünf Tage mehr als noch im Jahr zuvor.

2021 seien die Zahlen im Bereich der Arbeitsunfähigkeit noch stark rückläufig gewesen, sagt Oliver Schwardtmann, Regionalgeschäftsführer der Barmer in Remscheid. „Wegen der Coronamaßnahmen und aufgrund des Ausbleibens von Grippe- und Erkältungswellen.“ Nun seien die Werte „sprunghaft um rund 25 Prozent auf ein Rekordniveau angestiegen.“

Und wie schon in den Jahren zuvor liegen die Remscheider Zahlen über dem Landes- und Bundesschnitt: NRW-weit war jeder Erwerbstätige 2022 im Schnitt 22,6 Tage krankgeschrieben. Bundesweit lag dieser Wert demnach bei 22,7 Krankentagen.

Atemwege, psychische Erkrankungen, Muskel- und Skeletterkrankungen

Einer der Hauptgründe für die deutliche Zunahme auch in Remscheid seien Erkrankungen des Atmungssystems gewesen, so Schwardtmann. Hatte die Barmer 2021 in Remscheid noch durchschnittlich 1,8 Krankentage bei jedem ihrer berufstätigen Versicherten wegen Erkältung, Corona und ähnlichem verzeichnet, waren es 2022 schon 4,9 Tage.



Die Ursache liege wohl im Ende der Corona-Pandemie: „Dieser massive Zuwachs um rund 170 Prozent lässt sich darauf zurückführen, dass die Lebensumstände und Verhaltensweisen nicht mehr so strikt eingeschränkt waren wie in den ersten beiden Jahren der Pandemie“, sagt der Regionalgeschäftsführer.

Ebenfalls in einem ähnlichen Maß für Arbeitsunfähigkeiten in Remscheid verantwortlich waren laut den Barmer-Zahlen psychische Erkrankungen, die mit fünf Krankentagen etwa auf dem Vorjahresniveau blieben, und Muskel- und Skeletterkrankungen, die um 0,4 Tage auf nun 4,4 zunahmen.

Die Barmer hat nach eigenen Angaben bundesweit rund 3,7 Millionen Erwerbstätige und etwa 8,8 Millionen Versicherte, in Remscheid sind es etwa 10.000 Erwerbstätige und 24.000 Versicherte. Auf sie beziehen sich die erhobenen Daten.