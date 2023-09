Fast 10.000 Schäden auf Remscheids Straßen müssen ausgebessert werden

Remscheid gleicht einer Buckelpiste. Dies auszubessern kostet Millionen. Dann können Anwohner mit den Bauarbeiten rechnen.

Remscheid. Die meisten Straßen in Remscheid stecken am Ende ihres Lebenszyklus. Zu sehen ist das an vielen Rissen und Schlaglöchern, die insbesondere nach den Frostperioden dazugekommen sind.

Bis Mitte April, so teilten die Technischen Betriebe Remscheid (TBR) im Betriebsausschuss mit, seien überdurchschnittlich viele Schäden entstanden. Zehn Prozent mehr seien es im Vergleich zu den Vorjahren. Es gibt 9350 Schäden auf Remscheids Straßen, die dringend ausgebessert werden müssen.

„Mit einfachen Flicken ist es nicht mehr getan“, berichtete Gerald Hein, Geschäftsbereichsleiter Straßen. Viele Straßen und auch Gehwege müssten vollständig und nachhaltig instandgesetzt werden. Das bedeutet, drei Schichten der Fahrbahn müssen vollständig abgetragen und wieder aufgebaut werden. Nur die Deckschicht abzufräsen und auszutauschen reiche nicht mehr.

So viel kosten Straßensanierung und - unterhaltung

Allein für die Straßenunterhaltung, dazu zählen Vollausbau, Teilerneuerung und grundhafte Erneuerung, müssen 11 Millionen Euro investiert werden. Nach einem Ratsbeschluss aus dem April sind diese im Investitionsprogramm der Stadt bis 2027 enthalten.

Weiterhin werden in der Höhe von 1,7 Millionen Rückstellungen abgearbeitet, 450.000 Euro fallen im Breitbandausbau an. Dann gibt es noch Maßnahmen in Höhe von 23 Millionen, die dringend notwendig sind, aber bisher noch nicht auf dem Plan der TBR stehen.

Wann werden die Straßen saniert?

Die Liste der Straßen, die dringend sanierungsbedürftig sind, ist lang: In der Hochstraße oder Ronsdorfer Straße gibt es sehr hohen Sanierungsbedarf, genauso wie in der Moltkestraße in Lennep. Die stark geschädigten Straßen ziehen sich durch alle Stadtteile. Die Erneuerung der Straßen dürfte dort noch auf sich warten lassen: Bisher sind sie weder im Investitionsprogramm noch als Rückstellungen erfasst.

Die TBR suchten derzeit nach Lösungen, um Zeit zu gewinnen, sagt Hein. Der Rückstau soll so nicht noch größer werden. Im vergangenen Jahr habe deshalb in der Walkürenstraße und der Straße Osterbusch eine Versuchsreihe begonnen. Dort habe man einen dünnen Asphaltbezug auf die Straße aufgebracht. Dadurch solle die Verkehrssicherheit aufrecht erhalten und Zeit gewonnen werden. Normalerweise sei Asphaltbeton nicht im Oberbau vorgesehen. Das werde nun getestet – und die Entwicklung der Straßenschäden beobachtet.

In einigen Straßen sollen aber noch dieses Jahr die Bauarbeiten beginnen, um den Schlaglöchern und weiteren Schäden Herr zu werden. In der Breslauer Straße wird ein Teilabschnitt saniert, ebenso wie in der Straße Neuenhof. Im Zuge von Kanalbauarbeiten wird auch ein Teilabschnitt der Ronsdorfer Straße saniert. Die gesamte Oberfläche wird im Albert-Tillmanns-Weg instandgesetzt, damit sie als Umleitungsstrecke während des Umbaus des Knotenpunkts Eisernstein dienen kann. Freuen dürfen sich auch die Bewohner der Dowidatsiedlung: Auch dort wird die Straße ab Herbst instand gesetzt.

Warum sind die Straßenin Remscheid so kaputt?

Doch wieso sind unsere Straßen eigentlich so kaputt? Karsten Ditscheid, Heins Nachfolger als Geschäftsbereichsleiter Straßen, erklärt, dass der Lebenszyklus einer Straße eben auch begrenzt sei. In der Regel seien erste Instandsetzungsarbeiten bereits nach 15 bis 25 Jahren nötig. Definitiv müsse eine große Instandsetzung nach circa 30 Jahren vorgenommen werden.

„Das wird aber in Remscheid nicht gemacht“, fügte er hinzu. Dadurch werde die normale Lebensleistung von 40 bis 50 Jahren gar nicht erreicht. Dazu komme der stetig wachsende Verkehrs.

Brücken

Der Betriebsausschuss verständigte sich zudem auf Anfrage von Stefan Grote (SPD) darauf, dass ein Brückenzustandsbericht erstellt wird. Die Brücken würden aber ohnehin regelmäßig überprüft, man wisse um den Zustand, so Karsten Ditscheid. Die dort notwendigen Sanierungsarbeiten sollen ohne vollständige Sperrungen über längere Zeiträume geplant werden. So sei die Neuenkamper Brücke schrittweise über mehrere Jahre saniert worden, um Verkehrschaos und lange Sperrzeiten zu vermeiden.