Fantasyroman mit vielen Wendungen

„Ich bin dein Schicksal“

Von Julia Jansen, Mitarbeiterin der Stadtbibliothek

Remscheid. Die 17-jährige Erin kann Dämonen sehen, die Noctua genannt werden. Diese Wesen können nur durch menschliche Angst existieren und kommen deshalb über Leylinien auf die Erde. Erin verliebt sich in Cal, eines jener Wesen. Cal ist ein Alpha, was bedeutet, dass er eine menschliche Form annehmen kann. Doch plötzlich verschwindet Cal spurlos. Als er zurückkehrt, knistert es sofort wieder zwischen den beiden.

Lange währt die Wiedersehensfreude aber nicht, denn es passieren immer mehr merkwürdige Dinge. Die Zahnfeen sind plötzlich aggressiv und reißen Kindern reihenweise die Milchzähne heraus. Erin und Cal wollen gemeinsam herausfinden, was hinter diesem Wandel steckt, aber so leicht wird ihnen das nicht gemacht. Um den Zahnfeen auf die Spur zu kommen, muss Cal Erin mit nach Obskuris, der Heimat der Noctua, nehmen. Aber Menschen werden in Obskuris nicht gern gesehen.

„Ich bin dein Schicksal“ ist der erste Band der neuen Dilogie von Kira Licht. Die Geschichte um Erin konnte mich schnell in ihren Bann ziehen. Neben den tollen, aber nicht perfekten Protagonisten und den Nebencharakteren, von denen ich einige sofort in mein Herz geschlossen habe, hat mich besonders das Worldbuilding überzeugt. Wie gerne würde ich Obskuris wirklich einmal besuchen. Zudem gibt es immer wieder Wendungen, mit denen ich anfangs überhaupt nicht gerechnet habe.

Licht, Kira: „Ich bin dein Schicksal – Dusk & Dawn 1“. 544 Seiten, One, 2022, ISBN: 978-3-8466-0155-6; in der Stadtbibliothek zu finden in der Kinder- und Jugendbibliothek mit der Signatur „Ab 14 / Fantasy / L“. Der zweite und finale Band der Dilogie ist ebenso bei uns zu finden.