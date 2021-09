Fantasy Convention: Weiterer Star kommt nach Schloss Burg

„Medieval Fantasy Convention“

+ © Uli Preuss/Archiv Im vergangenen Jahr stellten sich die Schauspieler einer Fragerunde ihrer Fans. © Uli Preuss/Archiv

Jetzt aber: Nachdem Tom Hopper bei der ersten Auflage der „Medieval Fantasy Convention“ auf Schloss Burg im vergangenen Jahr noch absagen musste, soll es in diesem Jahr klappen. Bekannt ist der Brite unter anderem aus dem Film „Northmen - A Viking Saga“.

Die „Medieval Fantasy Convention“ findet in diesem Jahr am 26. und 27. August auf Schloss Burg statt. Zuvor hatte Veranstalter Jörg Bürrig Adam Brown („Der Hobbit“), David Wenham (Faramir in „Herr der Ringe“), Josh Herdman (Gregory Goyle in „Harry Potter und der Stein der Weisen“), Tom Wlaschiha („Game of Thrones“), Aimee Richardson („Game of Thrones“) als Gäste angekündigt. red