Familien feiern im Stadtpark

Nicht jeder Football fand in sein Ziel. Spaß hatten die meisten am Stand der Amboss-Footballer aber trotzdem.

Fest zum Weltkindertag: Spagat zwischen großer Sause und ernstem Hintergrund.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. So einen Football zu werfen, ist gar nicht so leicht. Das eiförmige Sportgerät flattert und dreht sich und macht nicht immer das, was der Werfer eigentlich möchte. Eine Erfahrung, die viele Besucher am Sonntag im Stadtpark machten. Die Footballer des Amboss gehörten zu den Vereinen, die das Fest zum Weltkindertag mitgestalteten. Und natürlich hatten sie ihr Trainingszeug dabei, damit das alle mal ausprobieren konnten.

Rund 30 Institutionen waren im Stadtpark am Start, darunter Sport- und andere Vereine, Kindertagesstätten, Hilfsorganisationen aber auch Unternehmen und die Stadt. Die Feuerwehr faszinierte nicht nur die kleinen Besucher mit einem ihrer großen Fahrzeuge, das THW hatte einen Bobbycar-Parcours aufgebaut. Am Stand mit den Glitzer-Tattoos bildete sich eine lange Schlange, genau wie ein paar Meter weiter beim Kinderschminken.

+ Auf der Bühne der Konzertmuschel zeigten verschiedene Gruppen ihr Können, hier die Capoeira Kids vom RTV. © Doro Siewert

Natürlich hatten die städtischen Kindertagesstätten ihr fast schon legendäres Kuchenbuffet aufgebaut. Bei der CDU gab es nicht nur Popcorn, sondern auch die Chance, sich von einem echten Bundestagsabgeordneten beim Fußball-Darts anfeuern zu lassen. Und der Mini-Bagger der Firma Dohrmann sorgte für den einen oder anderen neidischen Blick von Vätern - wenn ihre Kinder an den Steuerhebeln Platz nehmen durften. Und sie nicht.

Vor allem aber kamen die Besucher, und das zahlreich. Direkt zum Start um 12 Uhr habe sich der Stadtpark gefüllt, berichtet Jens Stuhldreier von der städtischen Kinder- und Jugendförderung: „Da kam ja auch pünktlich dazu die Sonne raus.“ Kleinere Schauer später am Tag konnten die Stimmung kaum trüben. Dabei profitierten die Veranstalter angesichts des großen Zuspruchs von einer ungewöhnlichen Kooperation: Die Agentur Neo Move, die am Donnerstag den Firmenlauf und am Samstag ein Doppelkonzert auf dem Schützenplatz veranstaltet hatte, stellte einen Teil ihrer Technik und das Parkleitsystem zur Verfügung. „So konnten wir Synergien nutzen“, sagt Stuhldreier.

Dass das Fest im Stadtpark stattfand, daran ist Karl-Richard Ponsar nicht ganz unschuldig. Als „sein“ Kinderschutzbund im Vorjahr runden Geburtstag feierte, verlegte er das Fest dazu vom Rathausplatz in die grüne Lunge von Alt-Remscheid. Danach wollten die meisten Teilnehmer nicht mehr zurück. „Das ist doch auch ein Traum“, sagt er nun mit Blick auf das Grün der Bäume, den nahen Spielplatz und die Konzertmuschel, auf deren Bühne verschiedene Vereine ihr Können zeigten.

Für Ponsar und den Kinderschutzbund war das Fest gleichzeitig auch der Start zu einer neuen Kampagne, die über psychische Gewalt aufklären soll. „Dass eine Ohrfeige nicht okay ist, das ist inzwischen in den Köpfen vieler Eltern angekommen“, sagt er. Das aber Sprüche wie „Aus dir wird nie etwas“ oder „Stell dich nicht so an“ auch Folgen haben können, sei noch nicht jedem bewusst. Also sammelt der Kinderschutzbund nicht nur solche Situationen, sondern auch Tipps, wie man damit umgehen kann. „Damit Eltern eine Alternative haben.“

+ Viele Stände, hier der der Elterninitiative Kraftstation, luden ein zum Ausprobieren und Mitmachen. © Doro Siewert

Auch dank solcher Aktionen schaffte das Fest im Stadtpark den schwierigen Spagat zwischen einer großen Sause und einem ernsten Hintergrund. Unicef und das Deutsche Kinderhilfswerk haben den diesjährigen Weltkindertag unter das Motto „Jedes Kind braucht eine Zukunft!“ gestellt.

Auch weil man zur Halbzeit in der Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung befürchte, dass die darin vereinbarten Kinderrechte auf der Strecke bleiben könnten, wie es in einer Mitteilung der Organisationen heißt. Feste wie das in Remscheid sollen helfen, dem entgegen zu wirken.

Weltkindertag

In mehr als 140 Ländern wird der Weltkindertag begangen, um auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern hinzuweisen. Das Datum ist nicht einheitlich, die meisten Nationen nutzen den 20. September. Die Feste dazu finden aber auch an anderen Tagen statt.

Kommentar von Sven Schlickowey: Wenn viele anpacken

+ sven.schlickowey@rga.de © Roland Keusch

Es hat gedauert, viel zu lange eigentlich, aber inzwischen dürfte auch dem letzten klar geworden sein, das Schlagen keine Erziehungsmethode ist. Und dass ein Klapps eben doch auch schaden kann. Jetzt nimmt sich der Kinderschutzbund die psychische Gewalt vor, Sprüche, die Eltern und Lehrkräfte früher gerne benutzt haben, die jetzt aber raus sollten aus den Köpfen der Erziehenden.

Für dieses ernste Thema ein fröhliches Fest zu nutzen, stört dieses nicht etwa, wie man vielleicht meinen könnte, es rundet es ab. Denn auch so eine Party unter Bäumen ist mehr als leckere Snacks, kleine Spiele und gute Laune. Sie zeigt, was man für Kinder auf die Beine stellen kann, wenn viele anpacken und mitmachen. Das klappt bei Festen im Stadtpark. Das klappt aber auch bei gesellschaftlichen Veränderungen.

Und vielleicht geht es diesmal sogar etwas schneller als beim Thema körperliche Gewalt.