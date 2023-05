Falsch abgestellte Fahrzeuge, nächtliche Ruhestörungen : Das bewegt die Remscheider Bürger

Die Bürger haben viele Sorgen und Beschwerden. Mit diesen können sie sich bei der monatlichen Sprechstunde an die Polizei und das Ordnungsamt wenden.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Falsch abgestellte Fahrzeuge sowie nächtliche Ruhestörungen: Das sind Anliegen, die bei vielen Remscheiderinnen und Remscheidern für Gesprächsbedarf sorgen. Das bilanzieren Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) und Polizei, die den bürgernahen Dialog in der Stadt stärken wollen. Zu diesem Zweck veranstalten sie seit Januar eine gemeinsame Bürgersprechstunde – jeden dritten Dienstag im Monat. Immer an wechselnden Orten. Nun waren KOD und Polizei zum Edeka an der Königstraße gekommen, um sich den Sorgen und Beschwerden der Bürger anzunehmen.

Bereits vor der Corona-Pandemie wurde diese Idee schon einmal verwirklicht, damals noch mit wöchentlichen Sprechstunden im Ämterhaus. „Die Erfahrung zeigt aber, dass eine monatliche Sprechstunde an wechselnden Orten in der Stadt besser wahrgenommen wird“, sagt Rolf Bennemann vom Kommunalen Ordnungsdienst. Zusammen mit Frank Herzhoff, Bezirksdienstleiter der Polizei am Hasten, weiß er um die häufigsten Beschwerden: „Erst kürzlich wurde an uns herangetragen, dass ein Lkw bei der Anlieferung auf einem Firmengelände mehrere Hinweisschilder ignoriert und verkehrswidrig gehalten habe. Solchen Meldungen gehen wir selbstverständlich nach“, sagt Herzhoff.

Am Donnerstag, 15. Juni, findet die nächste Bürgersprechstunde statt. Ausnahmsweise weichen Polizei und KOD hier vom Dienstagsrhythmus ab und zeigen Präsenz auf dem Lenneper Feierabendmarkt.