Falknerei geöffnet: Grobi und Copiloten heben wieder ab

Remscheid. Die Osterglocken blühen schon, die Sträucher treiben aus – dennoch wollte das bergische Wetter am Wochenende nicht so richtig den Frühling einläuten. Die Falknerei Bergisch Land in Grüne startete trotzdem in die neue Flugsaison, auch wenn die Show um 15 Uhr ins Wasser fiel.