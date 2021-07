Fake-Briefe verbreiten rechte Hetze

Geschmacklos

Die Schreiben sind mit dem Logo des LVR bedruckt. Mit geschmacklosen Fotos machen sie Stimmung gegen Flüchtlinge und Muslime.

Von Tristan Krämer

Die Briefe sind unscheinbar und wirken seriös. Auf dem weißen Umschlag prangt das Logo des Landschaftsverbands Rheinland (LVR). Anders als ihr Aussehen ist ihr Inhalt hingegen alles andere als harmlos. Er strotzt nur so vor fremdenfeindlicher Hetze und Geschmacklosigkeiten.

Mindestens fünf dieser Briefe sind in den vergangenen Woche an Haushalte im Bergischen Land gegangen. Das sind die, die dem LVR – der sich klar von den versendeten Schreiben distanziert–, bislang eine Rückmeldung gegeben haben. Doch es könnten noch vielmehr sein, befürchtet der Verband. „Da die Umschläge mit dem Aufdruck ,Dialogpost’ versehen sind, könnten es mindestens 200 Briefe sein“, erklärt Christine Bayer, Leiterin der LVR-Kommunikationsabteilung. Bei „Dialogpost“ handelt es sich um ein Massenversandverfahren der Deutschen Post.

Inhalt der Fake-Briefe sind drei DIN-A-4-Seiten, auf denen unter anderem Fotos von Opfern von Gewalttaten abgebildet sind. Ein Foto soll etwa ein verstümmeltes Kind zeigen, das angeblich beim Terroranschlag Anfang April in Stockholm ums Leben kam. Außerdem enthalten sie Fotos und Todesanzeigen von Maria L. aus Freiburg, die im vergangenen Oktober mutmaßlich von einem afghanischen Flüchtling vergewaltigt und getötet worden war.

Adressat war unter anderem Radiojournalist Horst Kläuser

Begleitet werden die Fotos von Fragen wie „Wieder mal ein bedauerlicher Einzelfall?“ oder einem Zitat des Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, zum Thema Zuwanderung. Der LVR hat Strafanzeige erstattet und behält sich weitere rechtliche Schritte vor. Er hat außerdem die Deutsche Post darum gebeten den Sachverhalt zu prüfen. „Wir wollen klar und deutlich machen, dass wir damit nichts zu tun haben“, sagt Till Döring von der Öffentlichkeitsarbeit des LVR. Dass die Umschläge mit dem LVR-Logo tatsächlich aus den Beständen des Verbands stammen, glaubt er nicht. „Das Logo auf den gefälschten Briefen ist sehr groß. Das ist auf unseren Umschlägen kleiner“, sagt Döring.

Wie täuschend der äußerliche Eindruck der Schreiben dennoch wirkt, musste auch der Remscheider Radiojournalist Horst Kläuser erleben. Er hatte einen der Briefe erhalten. „Zuerst dachte ich: Was will denn der LVR von mir?“, berichtet Kläuser von seiner ersten Reaktion. Die „ausländerfeindliche Hetze“ und „widerwärtigen Fotos“ sowie die „schlechten Fotokopien“ hätten dann aber schnell gezeigt, dass die Briefe nichts mit dem Verband zu tun haben können.

Am Montag setzte sich Kläuser mit dem LVR in Verbindung, verzichtete angesichts der juristischen Schritte des Verbands aber auf eine persönliche Strafanzeige gegen Unbekannt. So hatte es auch die Radevormwalderin Tanja Behnke gemacht, als sie Mitte April ebenfalls einen der Fake-Briefe erhielt. Als Pressesprecherin des Wülfing-Museums erhält sie oft Post vom LVR. „Den Inhalt fand ich dann aber doch sehr dubios“, sagt Behnke. Auch sie informierte den LVR. „Ich hoffe, dass es die Chancen erhöht, den Absender zu finden, wenn der Verband weiß, wo solche Briefe überall auftauchen“, sagt die Raderin. Denn während sie sich darin bestätigt gesehen habe, „dass solche Leute wie der Absender nur sehr rudimentäre Gedankengänge haben“, könnten die abgedruckten Bilder bei empfindlicheren Leuten „durchaus Alpträume verursachen“.

AUFRUF KONTAKT Der LVR bittet Personen, die ebenfalls entsprechende Briefe erhalten haben oder noch erhalten, sich beim Verband zu melden. Entweder telefonisch unter 0221/8 09 22 55 oder per Mail an anregungen@lvr.de. ABSENDER Im Dezember erhielt der Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses, Sven Wolf, einen ähnlichen Brief. Allerdings ohne LVR-Logo. Er wandte sich an den NRW-Verfassungsschutz. Nach Aussage von dessen Leiter Burkhard Freier gibt es solche Schreiben immer wieder. Wohl aus dem Umfeld der Pegida- bzw. Reichsbürgerbewegung.

Bei der Polizei prüft man, ob die Briefe einen Straftatbestand darstellen. Ob die Adressaten bewusst ausgewählt wurden, ist bislang unklar. „Es könnte natürlich sein, dass der Absender in die Öffentlichkeit will“, so Polizeisprecher Stefan Weiand.