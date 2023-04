Fahrradklima: Remscheid belegt den letzten Platz

Der ADAC hat eine Umfrage ausgewertet. In diesen Punkten hat Remscheid besonder schlecht abgeschnitten.

Remscheid hat beim „ADFC Fahrradklima-Test“ den letzten Platz in der Ortsgrößenklasse 100 000 bis 200 000 Einwohner belegt. Unter 40 vergleichbar großen Städten in Deutschland landete die Werkzeugstadt auf dem 40. Platz und erhielt eine Gesamtbewertung im Schulnoten-System von 4,6. Der Durchschnittswert aller Städte dieser Größe liegt bei 4,1.

Besonders negativ bewertet wurden unter anderem die aus Sicht der Teilnehmer unzureichenden Kontrollen von Falschparkern auf Radwegen, die Breite der Radwege, die Führung an Baustellen und der Winterdienst. Der „ADFC Fahrradklima-Test“ bezeichnet sich selbst als „Zufriedenheits-Index der Radfahrenden in Deutschland“, von September bis November 2022 konnten Radfahrer per Fragebogen ihre Meinung zur aktuellen Situation in ihrer Stadt mitteilen, in Remscheid nahmen 171 teil. Veranstalter ist der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club , gefördert durchs Bundesverkehrsministerium. wey