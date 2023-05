Fahrradboom: Das bieten unsere Händler

E-motion hat neue Marken und repariert auch Fremdfabrikate – Radsport Nagel führt Gravel Bikes.

Von Melissa Wienzek

Die Lager sind gefüllt, der Boom hält immer noch an. Die Remscheider Fahrradhändler können die anhaltende Nachfrage gut bedienen, wie sie sagen. „E-Bikes sind nach wie vor ein Riesenthema“, sagt Matthias Gölitz von der e-Motion e-Bike Welt. Wir erklären, was e-Motion am Hasten und Radsport Nagel in Lennep/Radevormwald bieten.

e-Motion: 280 Fahrräder haben Matthias Gölitz und sein elfköpfiges Team aktuell vorrätig. Hinzu kommen die Lastenräder und Dreiräder für Familien beziehungsweise Senioren und bewegungseingeschränkte Personen. „Wir haben genug Ware da“, freut sich Gölitz. Während der Saison kämen laufend weitere Bikes hinzu, sagt der Fachhändler, der auch ausbildet. Es seien allerdings nur noch wenige Modelle aus dem letzten Jahr da – hier könnten Interessierte das eine oder andere Angebot mitnehmen. „In erster Linie haben wir die 23er-Modelle.“ Und die präsentieren sich jetzt auf einer größeren Ausstellungsfläche. Weil e-Motion eine angrenzende Halle dazunehmen konnte, ist die Werkstatt umgezogen und hat sich vergrößert. Dadurch gibt es mehr Platz für die Ausstellung.

Seit diesem Jahr führt die e-Bike Welt auch Focus und Kalkhoff. Hinzu kommen Specialized und Corratec im E-MTB-Bereich. Zudem ist e-Motion Riese & Müller-Vertragshändler sowie Lastenfahrrad- und Dreiradzentrum. 80 Prozent der Kunden fragten aber nach Trekkingbikes. „Sie möchten zur Arbeit oder einkaufen fahren, aber auch mal Trasse oder an der Wupper“, erklärt Gölitz. Was für wen am besten geeignet ist, klärt das Team in der Beratung. Und: Die Werkstatt bedient auch Kunden mit Fremdrädern. Mitarbeiterleasing ist ebenfalls möglich – und laut Gölitz „hochattraktiv“. Man arbeite mit allen gängigen Leasingunternehmen zusammen und berate den Kunden oder die Kundin dazu. Der Anteil des Mitarbeiterleasings mache bei e-Motion 40 Prozent aus. „So günstig kommt man nie wieder an ein neues Bike“, meint Gölitz und sieht für den Arbeitgeber Wettbewerbsvorteile im Anwerbeprozess. „Was früher der Obstkorb war, ist heute das E-Bike.“ So investiere man ins Klima und ebenso in die Gesundheit der Mitarbeiter.

Radsport Nagel: 6500 Fahrzeuge bietet Radsport Nagel insgesamt an seinen Standorten in Lennep und Radvormwald an: vom Kinderfahrrad über das Tandem und den Anhänger bis hin zu Lastenrädern und E-Bikes. Der Fachhändler führt Marken wie Bulls, Giant, Trek, Rocky Mountain, Bianchi, Merida und die gängigen Kindermarken wie Pegasus & Co. Auch die Neuheiten sind zu haben. „Der Run auf Fahrräder ist ungebrochen. Was neu dazugekommen ist, ist der Boom auf Gravel Bikes, da sind wir glücklicherweise dank unserer Chefin sehr gut bestückt, wohingegen andere Händler bereits ausverkauft sind“, sagt Sven Schreiber, Filialleiter in Rade. Ein Gravel Bike ist ein komfortables Rennrad, das auch abseits befestigter Wege funktioniert. Der Markt für Bio-Bikes und Rennräder boome ebenfalls.

Die Nachfrage sei groß – aber das Lager auch gut gefüllt. Zudem könnten Kunden derzeit noch Schnäppchen machen, sagt Schreiber. Mitarbeiterleasing bietet Nagel auch an – man arbeitet mit 16 Anbietern zusammen. „Bei uns macht das Leasing sogar 60 Prozent aus.“ Die Werkstatt in Rade nehme auch Fremdbikes an. „Wir können Räder binnen zehn Tagen fertigmachen.“ Aber, so bittet Schreiber: vorher einen Termin mit genügend Vorlauf machen.

Kalkhoff-Road-Show macht Halt

Der Fahrradhersteller Kalkhoff rollt kommende Woche Mittwoch, 31. Mai, bei der e-motion e-Bike Welt in Hasten mit seinem Truck vor. Bei seiner Road-Show präsentiert das Unternehmen die neuen Kalkhoff-Modelle. Von 10 bis 18.30 Uhr können Interessierte auf dem Hof Probe fahren und sich beraten lassen. Dazu gibt es Würstchen.

e-motion: e-motion e-Bike Welt Remscheid, Büchelstraße 54-58, Remscheid, Tel. 4 37 25 15;

https://emotion-technologies.de/remscheid

Radsport Nagel: Lennep: Neuenteich 2, Tel. 46 90 00, Radevormwald: Leimholer Straße 1-3, Tel. (0 21 95)

6 89 76 14;

www.radsport-nagel.de