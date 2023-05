Wer in die Pedale tritt, kann gewinnen

So funktioniert die Anmeldung beim Stadtradeln in Remscheid.

Remscheid. Eigentlich haben all diejenigen, die beim Stadtradeln mitmachen, bereits gewonnen: Sie tun nicht nur etwas für die Umwelt, sondern auch für ihre Gesundheit. Und jetzt wird das auch noch belohnt: Bei der Aktion Stadtradeln, an der Remscheid erneut teilnimmt, gibt es für die kräftigsten Trampler Preise zu gewinnen. Wir erklären, wie es funktioniert.

Wie funktioniert das Stadtradeln?

Die Kampagne ist als Wettbewerb konzipiert und ruft dazu auf, vom 28. Mai bis 17. Juni möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen – beruflich wie privat. In Remscheid werden die aktivsten Teams, Schulen und Einzelpersonen gesucht und prämiert. Eingeladen sind insbesondere auch Gelegenheitsfahrerinnen und –fahrer. Auch Schulen machen wieder mit.

Wo melde ich mich an?

Auf www.stadtradeln.de/remscheid unter „Mitmachen“. Auch Einzelpersonen können teilnehmen und unter dem genannten Link ein Team gründen oder einem Team beitreten. Um am Schulradeln teilzunehmen, muss dies bei der Gründung eines Teams oder bei dem Beitritt in ein Team in der Eingabemaske ausgewählt werden. Nach der Anmeldung können die gefahrenen Kilometer auf der Homepage ab dem 28. Mai einfach im eigenen Online-Kilometer-Buch oder in der Stadtradeln-App eingetragen werden.

Wann ist die Siegerehrung?

Begleitet wird die Kampagne durch eine Abschlussrundfahrt mit dem RV Adler Lüttringhausen am 17. Juni. Außerdem wird es eine Auszeichnung der aktivsten Einzelpersonen, Schulen und Teams während der Europäischen Mobilitätswoche am 17. September im Werkzeugmuseum geben. Erstmalig werden die erfolgreichsten Teams und Einzelpersonen mit attraktiven Gutscheinen und Pokalen für ihre Leistungen geehrt, gespendet von der Klimaallianz Remscheid.

Wie viel wurde schon erradelt?