Fahndung: Kamera filmt Verdächtige

+ © Polizei Die Ermittler fragen: Wer kennt diese Personen? © Polizei

Die Polizei sucht zwei Männer und eine Frau, die mit einer gestohlenen EC-Karte in Remscheid bezahlt haben sollen.

Remscheid/ Koblenz. Die Polizei in Koblenz sucht nach mindestens zwei Tatverdächtigen, die Teil einer überregional agierenden Tätergruppe sein sollen – und in Remscheid von einer Überwachungskamera aufgenommen worden sind.

Laut Mitteilung der rheinland-pfälzischen Beamten kam es am 15. Mai zu dem Diebstahl einer Handtasche mit Portemonnaie aus einem Fahrzeug auf einem Autohof in Mendig. Aufnahmen einer Kamera zeigen einen Täter. „Wenig später wurde die EC-Karte der Geschädigten in einem McDonald’s Restaurant in Remscheid verwendet“, heißt es von den Ermittlern. Aufgezeichnet wurden dabei zwei weitere Tatverdächtige von einer Überwachungskamera.

Nun werden zwei Männer und eine Frau gesucht. Dazu hat die Polizei am Mittwoch mehrere Aufnahmen veröffentlicht. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. (0 26 51) 80 10 entgegen. lho

Weitere Fotos der Verdächtigen