Lkw fährt auf - zwei verletzte Frauen

Unfall

Zwei Frauen sind am Freitagmorgen bei einem Unfall in Burscheid verletzt worden.

Gegen 9 Uhr hielt eine 54-jährige Burscheiderin mit ihrem Hyundai an. Sie stieg aus und half einer 89-Jährigen Frau mit einer Gehbehinderung hinten rechts in den SUV einzusteigen. Als die 54-Jährige sich gerade wieder angeschnallt hatte, bemerkte sie einen herannahenden Lkw. Der 34-jährige Fahrer aus Remscheid realisierte viel zu spät, dass der Hyundai stand und fuhr auf. Beide Frauen erlitten bei dem Unfall Verletzungen und mussten zur Versorgung ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen war die 54-Jährige leicht- und die 89-Jährige schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der SUV war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. red