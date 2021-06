RGA fährt mit Kandidaten durch die Stadt

Wahlbus

Wahlbus steuert Albert-Einstein-Gesamtschule, Justizvollzugsanstalt, Bergisch Born und das Wülfingmuseum an. Politiker beziehen Stellung.

Von Frank Michalczak

Am 14. Mai haben die Remscheider und Radevormwalder gemeinsam die Wahl, wer ihre Interessen im Düsseldorfer Landtag vertreten soll. Mit ihrer Zweitstimme votieren sie für eine Partei. Mit der Erststimme entscheiden sie sich für einen der sieben Direktkandidaten. Sven Wolf (SPD), Jens Nettekoven (CDU), Jutta Velte (Bündnis 90/Die Grünen), Jörg von Polheim (FDP), Fritz Beinersdorf (Linkspartei), Andreas Keith-Volkmer (AfD) und Felix Staratschek als Einzelkandidat werben um das Vertrauen der Menschen in dem neuen gemeinsamen Wahlkreis. Wer die meisten Stimmen holt, erhält einen Sitz im Landtag. Die übrigen müssen darauf hoffen, über die Reserveliste ihrer Partei ins Parlament einzuziehen.

Die Kandidaten waren am Freitag zu einer RGA-Tour durch Remscheid und Radevormwald eingeladen, um Fragen zu politischen Themen zu beantworten. Stationen waren die Albert-Einstein-Gesamtschule, an der es um die Bildungspolitik in NRW ging, und die Justizvollzugsanstalt in Lüttringhausen. Sie lieferte die Kulisse für Fragen rund um die innere Sicherheit im Land.

Von Bergisch Born ins Wülfingmuseum

Dritte Station war Bergisch Born. Auf den dortigen Erdbeerfeldern sollen künftig Betriebe angesiedelt werden. Doch das neue Gewerbegebiet ist ebenso Zukunftsmusik wie eine geplante Umgehungsstraße. Die Landtagskandidaten bezogen dazu Stellung.

Den Schlusspunkt setzte ein Abstecher an die Wupper nach Radevormwald. Die Orte Dahlerau, Dahlhausen und Vogelsmühle sind nach wie vor vom Niedergang der dortigen Textilindustrie geprägt. Tausende Arbeitsplätze gingen seit Mitte der 70er Jahre verloren, nachdem die drei Betriebe Hardt & Pocorny, Schürmann und Schröder sowie Wülfing aufgegeben wurden. Vom früheren Einzelhandel ist kaum noch etwas übrig geblieben – lediglich im Wuppermarkt können sich die Bewohner noch mit dem Nötigsten eindecken. Im Wülfing-Museum sprachen die Kandidaten über die Nöte der Bevölkerung und die Chancen, die Förderprogramme den Ortsteilen eröffnen können.

Erstmals ein gemeinsamer Wahlkreis für Remscheid und Rade

Etwa 78 000 Menschen in Remscheid und rund 17 000 in Radevormwald sind am 14. Mai wahlberechtigt. Dass beide Nachbarstädte einen gemeinsamen Wahlkreis bilden, liegt an der gesunkenen Einwohnerzahl Remscheids, das bislang einen eigenen Abgeordneten in den Landtag entsenden durfte.

Vor fünf Jahren gewann SPD-Mann Sven Wolf den Wahlkreis Remscheid mit 43,5 Prozent der Erststimmen. Er lag deutlich vor seinem CDU-Herausforderer Jens Nettekoven, der 30,6 Prozent erzielte und später über die Landesliste seiner Partei ins Parlament nachrückte. Dort hat bislang auch Jutta Velte von den Grünen einen Sitz. Die Radevormwalder werden von Peter Biesenbach (CDU) vertreten, der erneut im Wahlkreis Oberberg antritt, zu dem Rade bislang gehörte.

