Facharzt-Termine bleiben in Remscheid Mangelware

Obwohl Remscheid auf dem Papier gut mit Medizinern versorgt ist, berichten Patienten von Problemen.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Einmal im Jahr muss Rotraud Hennemann zum Kardiologen zur Nachsorgeuntersuchung, Ende August etwa ist es wieder soweit: Ein Herzecho steht an. Einen Termin für die wichtige Untersuchung hat die 81-Jährige aber noch nicht – obwohl sie sich seit mehr als einem halben Jahr darum bemüht.

Bereits Anfang Dezember sei sie in der Praxis gewesen, berichtet Rotraud Hennemann: „Weil ich ja wusste, dass das länger dauert.“ Doch man habe sie vertröstet, erst ab April gebe es neue Termine. Weil der 1. April ein Samstag war, ging sie am 3. April wieder hin – bekam aber erneut keinen Termin. „Sie haben mir gesagt, dass ihnen zwei Ärzte abhandengekommen sind.“ Termine würden erst wieder ab September vergeben.

„Das haben die doch am grünen Tisch gemacht.“

Der Praxisbetreiber, eine Tochterfirma des Klinikkonzerns Sana, bestätigt auf RGA-Nachfrage dieses Vorgehen: Die Termine würden quartalweise frei- und ab dem ersten Werktag des Quartals vergeben, erklärt Unternehmenssprecher Henrik Wintermann: „Durch dieses Terminvergabesystem streben wir eine höchstmögliche Termintreue an.“ Zudem sei das ein in der Branche gängiges System.

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein, die für die Sicherstellung der ambulanten medizinischen Versorgung verantwortlich ist, möchte dieses Vorgehen „aus der Distanz“ nicht bewerten. Es gebe zwar im Bundesmantelvertrag für Vertragsärzte geregelte Vorgaben zum Umfang von Sprechstunden, Erreichbarkeiten und Ähnliches, heißt es aus der Pressestelle. Grundsätzlich seien Abläufe und Strukturen und damit auch die Terminvergabe aber Sache der Praxen.

Die Versorgungslage sehe man dadurch nicht gefährdet, betont die KV. Grundlage, um das zu bewerten, sei nämlich nicht die Frage, wie gut oder schlecht man einen Termin bekommt, sondern wie viele Patienten in der Praxis behandelt werden. Dass Termine bei hoch spezialisierten Internisten, darunter fallen auch Kardiologen, stark nachgefragt seien, sei kein neues Phänomen, erklärt die Pressestelle. Und besonders viele Beschwerden zu dem Thema habe man aus Remscheid auch nicht erhalten.

Darüber hinaus verweist die KV darauf, dass Remscheid „gemäß der geltenden Planungsgrundlagen für die vertragsärztliche Versorgung“ ausreichend mit Fachärzten versorgt sei. Auf dem Papier ist tatsächlich in der ganzen Stadt kein Fachärztesitz frei, bei den Kardiologen ist sogar im kompletten Großraum Düsseldorf, zu dem Remscheid gehört, die festgelegte Maximalquote überschritten.

Das hat die KV auch Rotraud Hennemann geschrieben, als sie sich dort beschwerte. „Ich finde es unmöglich, dass die Kassenärztliche Vereinigung sagt, dass wir in Remscheid genug Fachärzte haben“, zeigt sie sich über diese Antwort erzürnt. Schließlich habe ja nicht nur sie Schwierigkeiten, einen Termin zu bekommen. „Das haben die doch am grünen Tisch gemacht.“

Eine mögliche Lösung, die die Kassenärztliche Vereinigung und der Praxisbetreiber unabhängig voneinander vorschlagen, wäre die Terminservicestelle der KV. Unter der Telefonnummer 116117 und online können Arzttermine vereinbart werden. Für einen bei einem Kardiologen braucht es aber eine Überweisung mit Dringlichkeitscode – die Rotraud Hennemann nicht hat, es handelt sich ja um eine regelmäßige Nachsorge.

Zudem befürchtet die 81-Jährige, dann bei einer Praxis im Umland zu landen, ohne zu wissen, wie sie dorthin kommen soll. Stattdessen schlägt sie eine andere Lösung vor: Ihr Hausarzt, den sie ja auch aufsuchen müsste, um eine Überweisung mit Dringlichkeitsvermerk zu bekommen, sei ausgebildeter Kardiologe, berichtet sie, allerdings ohne Kassenzulassung. Deswegen hat sie der KV vorgeschlagen, dass er das Herzecho durchführt, wenn sie die Kosten übernimmt. Den Brief habe sie vor vier Wochen abgeschickt, sagt Rotraud Hennemann. Eine Antwort habe es bisher noch nicht gegeben. | Standpunkt

Während es in Remscheid noch freie Kassensitze für Hausärzte gibt, können sich hier derzeit keine Fachärzte ansiedeln. Nach Daten von Ende August 2022 ist zum Beispiel die Quote von Urologen zu 184 Prozent übererfüllt, die von Frauenärzten zu 198 Prozent, bei Chirurgen und Orthopäden liegt die Quote sogar bei über 200 Prozent.

Standpunkt von Sven Schlickowey: Ehrlich sein

sven.schlickowey@rga.de

Die offensichtliche Diskrepanz ist nicht neu: Theoretisch schwimmt Remscheid geradezu in Fachärzten, praktisch kommen Kassenpatienten aber kaum an Termine bei ihnen. Dass da Planungsgrundlage und Realität offenbar nicht mal annähernd übereinstimmen, ist kaum zu übersehen. Wenn die Lebensrealität der Menschen so deutlich von der gebetsmühlenartig wiederholten Papierform abweicht, dann entsteht Frust.

Dieses Problem ist sicherlich nicht leicht zu lösen, es fehlt an Ärzten. Und an solchen, die sich niederlassen wollen, inklusive 60-Stunden-Woche und unternehmerischen Risiko erst recht. Aber einfach auf eine selbst gestrickte Quote zu verweisen, die formal erfüllt ist, verhindert schon im Ansatz, sich zumindest mal mit Lösungsansätzen zu beschäftigen. Machen wir uns doch erstmal ehrlich. Und sehen wir dann, ob man die Situation nicht doch etwas verbessern kann.