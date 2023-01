Fabricius-Klinik weitet Angebote aus

Im neuen Jahr weitet die Sana-Fabricius-Klinik zwei Angebote aus. Das teilt eine Unternehmenssprecherin mit.

Das ist neu:

Tagesklinik: Nach coronabedingter Schließung wird die geriatrische Tagesklinik am 6. Februar wieder öffnen. „Ziel der teilstationären Behandlung in der Tagesklinik ist der Erhalt der Selbstständigkeit im Alltag bei gleichzeitiger Wiedereingliederung in das häusliche Umfeld“, heißt es vom Krankenhaus. Voraussetzung für einen Platz in der Tagesklinik sei, dass Patienten mindestens 70 Jahre alt sind, im Alltag weitgehend selbstständig zurechtkommen, nicht weiter als 30 Fahrminuten entfernt wohnen und ein Arzt eine Einweisung zur teilstationären Behandlung ausstellt.

Demenzkurs: Kommende Woche startet ein Gruppenkurs zu Demenz, der sich an Angehörige richtet. „Wir wollen durch Vermittlung von praktischen Tipps und nützlichen Informationen zu einer besseren Betreuungssituation zu Hause beitragen und helfen, eigene Kräfte zu schonen“, sagt Marina Heintze-Salsedo von der Familialen Pflege. Der Kurs findet donnerstags statt, am 19. und 26. Januar und 2. Februar, jeweils von 16 bis 19.30 Uhr in der Sana Fabricius-Klinik Remscheid, Brüderstraße 65 – Teilnahme kostenlos. Anmeldung: Tel. (01 76) 64 13 35 78. -lho-

marina.heintzesalsedo@sana.de