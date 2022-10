Experten prüfen Elternhaltestelle Metzer Straße

Anwohner befürchten ein Verkehrschaos, wenn die Kita Sedanstraße öffnet

Remscheid. In der Sitzung der Bezirksvertretung Süd kam erneut die Frage auf: Wann wird die Elterhaltestelle an der Metzer Straße wieder eingerichtet, die das Verkehrsproblem rund um die Sedanstraße verringern soll? Denn im Dezember eröffnet hier die neue ISS-Weltkita, und Anwohner und Eltern befürchten ein Verkehrschaos, da in der Sackgasse auch die GGS Walther Hartmann liegt. Der RGA hakte nach.

Norbert Leisner von der Verkehrsreglung vom Ordnungsamt der Stadt, erklärt: „Wir nehmen die Thematik mit in die nächste Verkehrsbesprechung.“ Diese finde am 20. Oktober statt, ein paar Tage vorher schaut sich ein Expertengremium bestehend aus Vertretern von Polizei, Baulastträgern, der Stadt und den Verkehrsbetrieben die Situation vor Ort an. Denn dort, wo eigentlich die Elternhaltestelle sein sollte, befindet sich gerade eine Baustelle. Gemeinsam suche man nach Lösungen.

Der Politik habe man zudem gerade ein schulisches Mobilitätsmanagement präsentiert, hier spielten auch die Elternhaltestelle Metzer Straße und die Kita Sedanstraße eine Rolle. „Wir wollen ein Verkehrschaos vermeiden.“