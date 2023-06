Experte fordert: Höhere Schulden, längere Arbeitszeiten

Prof. Michael Hüther hinterfragte bei seinem Vortrag Modelle wie die Vier-Tage-Woche und Instrumente der Politik.

Remscheid. Mehr Schulden und vor allem mehr Arbeit, das sind aus Sicht von Prof. Michael Hüther zwei wichtigste Instrumente, um den wirtschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart zu begegnen. Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln war der Hauptredner bei der Mitgliederversammlung des Arbeitgeberverbands von Remscheid und Umgebung. Und der Inhalt seines kompakten aber bemerkenswerten Vortrags dürfte einige Zuhörer, darunter neben Mitgliedern auch Gäste aus Politik, Verwaltung und Verbänden, durchaus überrascht haben.

Dabei ist Hüthers Grundthese vermutlich völlig unstrittig. Die Wirtschaft stehe aktuell vor gleich zwei grundlegenden Umwälzungen, die viele der seit 200 Jahren gängigen Denkmuster herausfordern: der Ausstieg aus den fossilen Energieträgern und ein enormer Schwund an Arbeitskraft.

Insbesondere der zweite Punkt scheint für Hüther besonders besorgniserregend zu sein. In den kommenden Jahren würden so viel mehr Menschen in Rente gehen als neu ins Berufsleben einsteigen, dass rund zehn Prozent der Arbeitsleistung wegfalle, prognostiziert er: „Das ist ja kein Remscheider Phänomen.“ Allein durch eine Steigerung der Produktivität und Zuwanderung sei das nicht auszugleichen. Sein Vorschlag: Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit um zwei Stunden pro Arbeitnehmer und damit auf das Niveau der Schweiz erhöhen.

Entgegen der aktuellen Diskussion spricht Hüther von längeren Arbeitszeiten

Dafür brauche es nicht einmal unbedingt die 42-Stunden-Woche, wie sie Ex-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel und Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf gefordert hatten, betonte Hüther. „Das geht auch über neue Urlaubs- und Feiertagsregelungen.“

Hüther, das machte er deutlich, will das Thema in die öffentliche Debatte bringen: „Wir müssen darüber eine gesellschaftliche Diskussion in Gang setzen“, sagt er. Das sei auch und vor allem eine Aufgabe der Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände.

So sehr sein Vorschlag, mehr zu arbeiten, angesichts der aktuellen Diskussion um die Vier-Tage-Woche dem derzeitigen Trend widerspricht, noch überraschender war sicherlich Hüthers fast schon keynesianistische Forderung nach einer höheren Staatsverschuldung, oder einer „strategischen Kreditfinanzierung“, wie er es nennt, um den Investitionsbedarf der Transformation zu stemmen.

Für die heutigen Herausforderungen braucht es andere Herangehensweisen

Diese „historische Aufgabe“ nur einer Generation zuzumuten, überfordere diese, betonte er: „Das können wir nicht aus unseren Steuergeldern machen.“ Man stehe vor einer nie dagewesenen Herausforderung, darauf könne man nicht mit den Instrumenten der Vergangenheit reagieren. Das gelte auch für die vom Bundesfinanzmister propagierte „Schwarze Null“ im Bundeshaushalt: „Herr Lindner redet, als wären wir in den 1990er Jahren.“

Damit schloss Prof. Michael Hüther den Kreis zum Beginn seines Vortrags, als er über die Zinspolitik der EZB gesprochen hatte. Die versuche zu Recht die Inflation in den Griff zu bekommen, auch wenn die Teuerungsgründe gar nicht in ihrem Einflussbereich liegen: „Denn die Energiepreise haben wir ja nicht in der Hand.“ Dass das Geld – und damit Investitionen – teurer werde, sei nachvollziehbar, sagte Hüther mit Blick auf die bereits angekündigte nächste Erhöhung des Leitzinses: „Damit sollte das dann aber auch an sein Ende kommen.“

Zur Person

Der 61-jährige Volkswirtschafter Prof. Dr. Michael Hüther ist seit 2004 Direktor des als arbeitgebernah geltenden Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, das auch hinter der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft steht.