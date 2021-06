Ex-Sana-Chefarzt hilft Müttern und Babys in Eritrea

Engagement

Prof. Helmut Kaulhausen ist von seinem Einsatz in Afrika zurückgekehrt.

Von Joachim Rüttgen

Prof. Helmut Kaulhausen aus Radevormwald ist zurück von seinem Frühjahrs-Hilfseinsatz in Eritreas Hauptstadt Asmara. Zwei Mal im Jahr reist der langjährige Chefarzt des Sana-Klinikums Remscheid für die Kinderhilfsorganisation Hammer Forum in das Land in Ostafrika, um das einheimische Personal weiterzubilden. Auch in diesem März arbeitete er zusammen mit seinem zwölfköpfigen Team zwei Wochen in Asmaras Geburtsklinik. „In der größten Klinik des Landes werden jährlich bis zu 10 000 Kinder auf die Welt gebracht. Allein während dieses Einsatzes half das deutsche Team bei 112 Geburten. 176 Neugeborene wurden medizinisch erstversorgt“, berichtet die Sprecherin des Forums, Jenny Heimann.

Im Kreißsaal der Geburtsklinik kämen die Babys quasi im Akkord auf die Welt. Doch die Betreuung von Müttern und Neugeborenen durch das einheimische Personal sei nach wie vor unbefriedigend. Frauen würden mit ihren Schmerzen allein gelassen und nur unzureichend betreut. „Niemand, der sie mit Namen anspricht, niemand, der ihnen den Schweiß von der Stirn tupft, niemand, der ihnen einen Schluck Wasser anbietet“, schreibt Jenny Heimann.

Auch die Erstversorgung der Babys ist mangelhaft. Immer wieder werden die Säuglinge nach der Geburt nicht richtig angezogen und drohen dann auszukühlen. Ein Grund sei, dass die Frauen in Eritrea bis zu zehn Kinder bekommen. Nach der Geburt zählt hier in erster Linie das Überleben der Mutter. Das Überleben des Neugeborenen ist zweitrangig.

Das Hilfsteam des Hammer Forums versucht, den einheimischen Hebammen zu vermitteln, wie wichtig der gute und respektvolle Umgang mit den Frauen ist. Und auch wie wichtig die Erstversorgung für die Neugeborenen ist. Damit die Babys warm genug angezogen werden, verschenkt das Team Strickdecken und Mützen an die Mütter. Es sind Sachen, die ehrenamtliche Helfer in Deutschland gestrickt haben.

Für Oktober plant der Mediziner seinen nächsten Aufenthalt

Seit mittlerweile 22 Jahren arbeitet das Hammer Forum in Eritrea. Noch immer gibt es aus Sicht der Kinderhilfsorganisation vieles, was in der Klinik nicht richtig läuft. Aber es gibt auch große Fortschritte. Wichtige Hygiene-Standards werden inzwischen eingehalten. Auch der Wissensstandard der Facharztanwärter hat sich deutlich verbessert – eine Folge der Fortbildungen und Vorträge durch die Helferteams des Hammer Forums mit dem Rader Kaulhausen.

Für Oktober plant der Ex-Chefarzt seinen nächsten Hilfseinsatz.