EWR kündigen höhere Gaspreise an

Das wird teuer: Ab dem 1. August müssen die Kunden der EWR mehr zahlen. Allerdings stellt das Unternehmen auch wieder Preissenkungen in Aussicht.

Remscheid. Die Energie und Wasser für Remscheid (EWR) GmbH kündigt ihren Gaskunden zum 1. August höhere Preise an. Für einige kostet die Kilowattstunde dann satte 9 Cent mehr. Das Unternehmen gebe damit die gestiegenen Bezugskosten weiter, die es im vergangenen Jahr vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges auf dem Markt habe bezahlen müssen, erklärt EWR-Prokurist Klaus Günther-Blombach auf Nachfrage des RGA.

Hintergrund: Die EWR kaufen Gas über längere Zeiträume ein. Damit werden Preisspitzen vermieden, allerdings können auch sinkende Bezugspreise erst mit Verzögerung weitergegeben werden. „Bleiben die Preise in diesem Jahr wie sie aktuell sind, werden sie im nächsten Jahr für den Verbraucher deutlich sinken“, kündigt Günther-Blombach an. Wer demnächst 9 Cent mehr zahlen müsse, habe sich in den vergangenen Jahren glücklich schätzen können. Weil er noch vor Kriegsbeginn einen Festpreis vereinbart hatte, zahlte er deutlich weniger als andere. ric