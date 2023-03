Events: Stadt verspricht mehr Unterstützung für Vereine

Straßenfeste und Großveranstaltungen sind wichtig. Das weiß auch die Stadt und strukturiert das Management um.

Von Sven Schlickowey

Was sich bei einem Gespräch zwischen Vereinen und Stadtverwaltung vergangene Woche bereits angedeutet hatte, ist nun bestätigt: Das Stadtmarketing wird innerhalb der Verwaltung umstrukturiert, um den Vereinen mehr Unterstützung bei Straßenfesten und anderen Großveranstaltungen bieten zu können. Unter anderem wird ein fester Ansprechpartner für alle Veranstalter installiert.

Dafür wechselt das Stadtmarketing mit 2,25 Stellen aus der Wirtschaftsförderung in den Fachdienst Kommunikation, Repräsentation und Bürgerdialog im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters. Dort entsteht die neue Abteilung „Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement“, die zukünftig im Erdgeschoss des Rathauses zu finden ist, den Kontakt zu Vereinen und Veranstaltern hält und deren Anliegen innerhalb der Verwaltung koordiniert. Unter andrem mit dem Ordnungsamt für die notwendigen Genehmigungen und mit den TBR bezüglich möglicher Beschilderungen.

„Gut funktionierende Veranstaltungen sind sehr wichtig für die Menschen in dieser Stadt“, heißt es in einer Mitteilung. Die Stadt selber sei aber personell wie finanziell nur bedingt in der Lage, eigene Veranstaltungen zu organisieren. „Aber: Die Stadt kann Vereine, Organisationen, Veranstalterinnen und Veranstalter unterstützen, wo immer es geht. Vor diesem Hintergrund wurden Strukturen und Prozesse rund um das Stadtmarketing neu strukturiert.“

Leiter der neuen Abteilung wird Sascha Hilverkus, an den sich Veranstalter und Vereine wenden können. Per Telefon unter (0 21 91) 16 27 21 oder auch per E-Mail: Veranstaltungen@Remscheid.de