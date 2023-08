Eva Wal hält ihren Worten den Spiegel vor

Die Galerie Ins Blaue startet am 13. August mit dem Projekt „Den Raum erweitern“.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Kunst soll erlebbar sein. Nicht bloß ausgestellt, sondern gefühlt, von Künstlerin sowie Betrachtern. Das ist die Nachricht, die Eva Wal den Menschen mit auf den Weg geben will. Eine Ausstellung der besonderen Art will die bildende Künstlerin und Lyrikerin den Remscheiderinnen und Remscheidern am kommenden Sonntag, 13. August, um 11 Uhr bieten. In der Kunstgalerie Ins Blaue, Siemensstraße 27, startet dann das neue Projekt „Den Raum erweitern“. Stadt und Lebensraum sollen hierbei aus mehreren Perspektiven beleuchtet werden.

Das Metier von Eva Wal sind die Worte. Die verarbeitet sie multimedial, auf verschiedenen Untergründen – und, insbesondere, vorwärts und rückwärts. Aktiv ist sie mit Ausstellungen seit den 90er Jahren, um 2000 begann, sich die Künstlerin aus Ruppichteroth im Oberbergischen zu professionalisieren. Aus Buchstaben entstehen bei ihr Kunstwerke, die meist Eindrücke aus der Natur wiedergeben. Im neuen Fall sind es vor allem Spaziergänge durch den Remscheider Westen, die bei Wal für Bilder im Kopf sorgen. Die will die Künstlerin mitteilen. Nicht für sich, sondern durch die Beteiligung anderer Personen. „Deshalb will ich alle herzlich einladen, ein Teil meiner Kunst zu werden“, sagt sie.

Manche Ideen schreibt sie direkt auf – auch rückwärts

Dieses Vorhaben gelinge besonders gut mit Worten. Sie würden das widerspiegeln, was von den Augen innerhalb von Sekunden wahrgenommen wird. Und Spiegeln ist dabei das richtige Stichwort. Denn Eva Wal besitzt eine besondere Fähigkeit. Sätze, die sie vorwärts schreibt, kann sie aus dem Stand auch rückwärts verfassen. „Ein Produkt der Langeweile aus meiner Schulzeit“, sagt die Künstlerin schmunzelnd.

Froh sei sie deshalb über Leute, die sich in den andauernden Prozess ihres Schaffens einmischen würden: „Ich nehme gerne Ideen auf und schreibe sie live nieder – natürlich auch rückwärts.“ Das mache Kunst lebendig und sorge für Erlebnisse, die ohne die gemeinsame Gestaltung nicht möglich wären. Auf ihrer Tour durch mehrere Stockwerke der Galerie in der Siemensstraße beantwortet sie gerne alle Fragen der Besucher.

Vier Künstlerinnen wirken am Projekt mit

Mit dem 13. August hat das Kunstprojekt jedoch noch kein Ende gefunden. Bis zum 17. September sind noch drei weitere Frauen am Honsberg aktiv. Hacer Bozkurt aus Istanbul begibt sich auf eine fotografische Entdeckungstour durch die Industrie des Bergischen Landes, Adrienne Brehmer aus Köln trägt literarische Eindrücke in einer Lesung vor und Vera Vorneweg projiziert ihren Eindruck, ebenfalls mit Worten, auf öffentliche Fassaden im Stadtteil. Katja Wickert, Regina Friedrich-Körner und Nina Trompetter vom Ins Blaue-Team freuen sich darauf: „Das wird ein Fest für den ganzen Honsberg“, sagt Wickert.