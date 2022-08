European Championship: Remscheiderin holt erste Medaille für Deutschland

+ © Angelika Warmuth/dpa Kim Lea Müller startete bei den European Championships in München. © Angelika Warmuth/dpa

Völlig überrascht: Kim Lea Müller holt auf dem BMX die Silbermedaille.

München (dpa) - Nachdem Kim Lea Müller für die erste deutsche Medaille bei den European Championships in München gesorgt hatte, war sie selbst völlig überrascht. «So ganz habe ich es noch nicht realisiert. Ich habe auch nicht daran geglaubt», sagte die 20-Jährige, nachdem sie im BMX Freestyle überraschend den zweiten Platz belegt hatte, im TV-Sender ARD.

Nach zwei starken Läufen war nur die Tschechin Iveta Miculycova besser als die Oldenburgerin, die die ersten 19 Jahre ihres Lebens in Remscheid verbracht hat. Ihr Abitur machte sie am Gertrud-Bäumer-Gymnasium, bevor es für sie nach Oldenburg ging. Ihre Familie lebt nach wie vor in Remscheid. Entsprechend groß ist die Resonanz in Remscheid: Ungezählte Glückwünsche gingen per Handy aus Remscheid bei den Müllers in München ein.

Für Kim Lea Müller, die auf 78,6 Punkte kam, war es die erste internationale Medaille. Im vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft landete sie noch auf Rang 5. Dabei war aus deutscher Sicht eigentlich Lara Lessmann die große Medaillenkandidatin, doch nach kleineren Fehlern musste sie sich mit 75,3 Punkten mit Platz vier begnügen.

«BMX ist noch nicht so bekannt. Dadurch, dass es hier dabei ist, kriegen es mehr Leute mit, wie cool BMX ist», ergänzte Müller, die die Prämie von 1500 Euro für ihren bald anstehenden dreimonatigen Australien-Urlaub gut gebrauchen kann.

