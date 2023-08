E-Scooter: Wo man fahren darf und wo nicht

Die motorisierten Roller düsen immer häufiger über Straßen – und Gehwege. Welche Regeln gibt es eigentlich für E-Roller?

Bergisches Land. Der sichere Weg zur Schule wird von Eltern mit den frischgebackenen i-Dötzchen in der Regel geübt, damit die Erstklässler sicher zur Schule und zurück kommen. Steht dann der Wechsel in die fünften Klassen der weiterführenden Schulen an, geht es für die dann Zehnjährigen oftmals quer durch die Stadt – zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus.

„Auch wenn Eltern glauben, ihre Kinder hätten schon viel Erfahrung im Straßenverkehr gesammelt, so ist das doch wieder eine neue Herausforderung“, erklärt Katrin Grastat von der Verkehrsunfallprävention der Polizei. Auch dabei sollten Eltern den besten Weg mit ihren Kindern erstmal abgehen oder mit Rad oder Bus abfahren und auf konkrete Gefahrenpunkte hinweisen.

Bei älteren Jugendlichen immer beliebter sind die E-Scooter – im Freizeitbereich noch deutlicher verbreitet als für den Weg zur Schule. Bei der Nutzung gilt es aber einige wichtige Regeln zu beachten, damit es am Ende keine böse Überraschung gibt.

Mietroller dürfen erst ab 18 Jahren genutzt werden

Was viele nicht wissen, sei die Frage, ab wann man diese E-Scooter nutzen darf, erklärt Katrin Grastat. Grundsätzlich fahren darf man die motorisierten Roller schon ab 14 Jahren. „Das gilt aber nur für private Roller. Die gemieteten Scooter dürfen nämlich erst ab 18 Jahren entliehen und gefahren werden“, verweist die Verkehrsexpertin auf einen wichtigen Unterschied. „Bei jüngeren Nutzern greift die Versicherung der E-Scooter nämlich sonst nicht.“ Oft sehe sie im Stadtbild auch, dass zwei Personen gleichzeitig auf dem Roller fahren. Auch das sei nicht erlaubt und gefährde im Falle eines Unfalls den Versicherungsschutz. „Wenn wir ein Doppelpack auf dem Roller sehen, weisen wir natürlich immer darauf hin“, setzt Grastat auf die Vernunft der Nutzer.

Bei jüngeren Nutzern greift die Versicherung der E-Scooter nicht.

Gefahren werden darf mit dem E-Scooter auf Radwegen, sind die nicht vorhanden, muss die Straße genutzt werden. Auch die Trasse darf befahren werden. „Auf den Gehwegen sind die motorisierten Gefährte verboten.“ Auf gemeinsam genutzten Geh- und Radwegen haben Fußgänger immer Vorrang.

Grastat empfiehlt auch, einen Helm zu tragen, denn die E-Scooter können bis zu 20 km/h schnell fahren. Das ist – ebenso wie beim Rad – aber nicht zwingend vorgeschrieben. Auch einen Führerschein muss man nicht besitzen. Wer sich zum ersten Mal einen Scooter ausleiht, sollte damit nicht sofort auf die Straße gehen, sondern erstmal auf einem sicheren Gelände, etwa einem privaten Hof, üben. Wichtig sei, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie beispielsweise die Bremsen reagieren.

Promillegrenze gilt auch für E-Scooter-Fahrer

Gerade, wer nach einer Party einen E-Scooter für den Weg nach Hause nutzen möchte, sollte an die Alkohol-Promillegrenze denken. Die ist beim Elektroroller identisch mit dem Wert, der auch für Autofahrer gilt. Wer also mit 0,5 bis 1,09 Promille fährt und keine alkoholbedingten Auffälligkeiten zeigt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und erhält einen Bußgeldbescheid. In aller Regel sind das 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Eine Straftat liegt vor, wenn der Fahrer mit mindestens 1,1 Promille Blutalkoholkonzentration auf dem Scooter unterwegs ist oder Ausfallerscheinungen zeigt, dann auch schon ab 0,3 Promille. Für Fahrer unter 21 Jahren und Führerscheinneulinge gelten 0,0 Promille. Für Radfahrer gibt es derzeit nur eine feste Promillegrenze: 1,6 Promille Blutalkoholkonzentration ist die Grenze für die absolute Fahruntüchtigkeit im Radverkehr. Radfahrende, die diesen Wert erreicht haben, werden wegen Trunkenheit im Verkehr bestraft – und sind danach auch ihren Autoführerschein los.