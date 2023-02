Wenn es um Bäume geht, sind die Menschen aufmerksam. Das zeigte sich am heißen Draht zur RGA-Redaktion.

Gleich mehrere Anruferinnen und Anrufer fragten, warum an der Ecke Hans-Potyka-Straße / Henkelhof mehrere Bäume gefällt werden. Die seien doch gesund.

Sind sie nicht. Es handelt sich um zwei Eschen. Und die Eschen sind dem Tod geweiht. Schuld am Verschwinden der Baumart ist ein Pilz, der das sogenannte Eschentriebsterben hervorruft. Als Erstes trocknen die Kronen aus. Weil das am Henkelshof bereits der Fall ist und sich die Bäume in unmittelbarer Nähe eines Gehweges befinden, hat die Stadt die Männer mit der Motorsäge angefordert.

„Wir haben in den zurückliegenden Jahren schon über 100 Eschen im Stadtgebiet verloren“, erklärt Reinhard Bauer, Leiter des Bereichs Grünflächen bei den Technischen Betrieben Remscheid. An Ort und Stelle lässt er nun drei neue Bäume pflanzen. Bis die die gleiche Höhe erreichen wie die drei Eschen wird freilich viel Zeit vergehen. -ric-