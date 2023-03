Es klemmt beim „Blauen Mond“

Das blaue „MW“ hoch über Bliedinghausen will noch nicht so richtig leuchten, wie es sollte. Schuld sind Probleme mit der Technik, erklärte Prof. Dr. Horst A. Wessel, Vorsitzender des Vereins MannesmannHaus am Rande der Ausstellungseröffnung im Deutschen Werkzeugmuseum. „Illuminator“ Martin Gerhards muss nun bei den LED-Lichtschläuchen nachbessern. Problem: Es gibt Lieferschwierigkeiten bei einem Ersatzteil. -mw-