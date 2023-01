Karneval: Es gibt wieder einen Sturm aufs Rathaus

Die Stadtverwaltung wird im Februar wieder zu einer Partyzone.

Remscheid. Am Donnerstag, 16. Februar, verwandelt sich die Stadtverwaltung in eine Partyzone: Wie Sprecherin Viola Juric auf RGA-Anfrage mitteilt, wird ab 11.11 Uhr dabei eine Tradition gepflegt: Passend zu Weiberfastnacht erfolgt der Sturm aufs Rathaus, erstmals seit 2020. Nach der Corona-Zwangspause soll es wieder närrisch und unbeschwert zugehen. Ob die Party, zu der auch stets Livemusik zählte, wie üblich im großen Sitzungssaal stattfindet, müsse sich noch herausstellen.

„Wir stecken den Rahmen derzeit noch ab“, berichtet Viola Juric. Der Sturm aufs Rathaus, bei dem OB Burkhard Mast-Weisz traditionell den Schlüssel zur Stadtverwaltung abgibt, ist der Auftakt der tollen Tage in Remscheid. Ihren Abschluss finden sie traditionell mit dem Rosenmontagszug in Lennep am 20. Februar. Auch diese Großveranstaltung stand vor drei Jahren zum letzten Mal auf dem Programm. Auf Partys in einem Festzelt verzichtet die Karnevalsgesellschaft aber auch in dieser Session.