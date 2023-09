Remscheider müssen mehr Grundsteuer bezahlen

Durch die Erhöhung kann die Stadt nun geplante Investitionen umsetzen.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Haus- und Wohnungsbesitzer müssen in Remscheid 2023 und 2024 tiefer in die Tasche greifen. Die Grundsteuer B wird in zwei Schritten erhöht– zunächst auf 685 und dann auf 770 Punkte. Dies steht nun endgültig fest, nachdem der Düsseldorfer Regierungspräsident Thomas Schürmann den städtischen Doppelhaushalt für beide Jahre genehmigt hat.

An seinem Ende steht ein Überschuss von 1,8 Millionen Euro. Das heißt: Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich gelingt. „Die Erhöhung der Grundsteuer B für sonstige Grundstücke und Gebäude wird auch den normalen Eigenheimbesitzer leider mehr belasten. Aber diese Entscheidung des Remscheider Stadtrates ist angesichts der Haushaltslage nötig“, gibt der Regierungspräsident den Ortspolitikern Rückendeckung.

Dass sich Einnahmen und Ausgaben die Waage halten, ist aber trotz der Steuererhöhung nur durch einen Faktor möglich: Die Stadt nutzt eine Sonderregelung. Kosten, die durch die Corona-Pandemie und die Folgen des Ukraine-Kriegs verursacht wurden, landen seit 2020 isoliert auf einem eigenen Konto. Bis 2026 werden sich darauf 221,5 Millionen Euro auftürmen, schätzt Stadtdirektor Sven Wiertz. Dieser Betrag wird zur Generationenaufgabe: Nach 2026 beginnt eine Frist von fünf Jahrzehnten, in denen die Stadt 4,5 Millionen Euro pro Jahr abschreiben muss. „Dies zeigt einmal mehr, wie wichtig eine Altschuldenregelung ist“, hebt Wiertz hervor. Denn die ohnehin engen finanziellen Spielräume werden durch die Folgekosten von Corona und Ukraine-Krieg weiter beschnitten.

Auf diesen Effekt weist auch der Regierungspräsident hin, der ab 2026 von einer „spürbaren Belastung“ für den Haushalt spricht. Thomas Schürmann wünscht daher allen Beteiligten „Kraft und Besonnenheit für die Sicherung des erreichten Haushaltsausgleichs“. Zunächst einmal kann die Stadt nach seiner Genehmigung umsetzen, was der Rat an Investitionen beschlossen hat – vom Ausbau der Gymnasien, Umbauten für die Freizeitbetreuung in Grundschulen bis hin zu Investitionen im Straßenbau. „Das ist ein wichtiges Signal“, hebt Wiertz hervor.