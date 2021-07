Obi erweitert Verkaufsfläche und schafft neue Straßenanbindung

Bezirksvertretung Süd

Dachdeckerbetrieb Flosbach (im Vordergrund) und der Obi-Markt (im Hintergrund).

Baumarktkette möchte Pläne am Ostbahnhof bis Mitte 2018 realisieren.

Von Andreas Weber

Obi will erweitern, der Dachdecker Flosbach ebenfalls. In das Gewerbegebiet Ostbahnhof kommt Bewegung. In der Bezirksvertretung Süd stellte Frank Schulz von der Liegenschaftsverwaltung die Pläne vor. Danach wird ein seit langem ausgesprochener Wunsch der Baumarktkette wahr. Der Obi an der Industriestraße kann seinen Markt in dem denkmalgeschützten Gebäude von 10 000 auf 11 000 Quadratmeter erweitern und sanieren. Neben mehr Parkplätzen entsteht eine neue Zufahrt.

Der Bauantrag für die Straße sei gestellt, erklärte Schulz. Er rechne damit, dass der Bau diesen Sommer beginne und Mitte 2018 – zusammen mit der Erweiterung – fertiggestellt sein wird. Die Straße, die offiziellen Standards entspricht, wird von der Presover Straße abzweigen, unmittelbar in der scharfen Kurve, die zum Hauptbahnhof führt. Die neue Andienung erfolgt parallel zu den Bahngleisen. Es handelt sich um eine Privatstraße, die 350 Meter lang und nach den Geschäftszeiten mit einer Schranke geschlossen werden wird.

Schulz warb für die Pläne: „Obi ist der einzige Baumarkt in Remscheid. Wir sollten dafür sorgen, dass er der Stadt erhalten bleibt.“ Den Bau der neuen Straße empfand Schulz als entlastend: „Die Andienung über die Industriestraße läuft heute mehr schlecht als recht.“

Auch der Dachdeckerbetrieb Flosbach möchte sich erweitern

Schulz betonte, dass es ein Rückübertragungsrecht für die Straße gäbe, sofern einmal doch die B229n kommen sollte. Auch der Dachdeckerbetrieb Flosbach, der in Nachbarschaft des Obi liegt und eine seiner drei Niederlassungen in Remscheid unterhält, möchte sich erweitern. „Flosbach sortiert sich neu und will den Standort ausbauen“, meinte Schulz. Zu diesem Zweck wird städtischer Grund verkauft. Bei drei Hallen im Gewerbegebiet werden deshalb die Pachtverhältnisse gekündigt. „Bis zum 31. Juli 2018 müssen die Mieter raus sein“, erklärte Schulz.

Ausschussvorsitzender Stefan Grote (SPD) regte an, die Chance zu nutzen, um aus der engen Industriestraße den Individualverkehr rauszuhalten.