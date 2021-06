Das erwartet Lüttringhausen bei der X-Mas-Party am Samstag

Ludwig-Steil-Platz

Gefeiert wird auf dem Ludwig-Steil-Platz. Tickets gibt es für 5 Euro.

Von Leon Hohmann

Schon bevor es am 1. Dezember beim 43. Lüttringhauser Weihnachtsmarkt gemütlich in der Altstadt wird, wird es bereits am Samstag adventlich „em Dorp“. Dann steigt nämlich die dritte X-Mas-Party in Lüttringhausen. Besucher dürfen sich auf eine romantische Atmosphäre und einige Überraschungsmomente freuen, heißt es in der Ankündigung.

Ausgerichtet wird die dritte Auflage der Party, die am 30. November im Altstadt-Kern rund um den Ludwig-Steil-Platz gefeiert wird, vom Heimatbund Lüttringhausen, der sich selbst als größter gemeinnütziger Bürgerverein in Remscheid bezeichnet.

Heimatbund kündigt einige Überraschungsmomente an

Nachdem es im vergangenen Jahr kurzzeitig so aussah, dass die Veranstaltung am Partytag abgesagt wurde – die ersten Gäste kam erst mehr als zweieinhalb Stunden nach der Eröffnung um 17 Uhr –, steht jetzt dennoch die Party am Samstag auf dem Plan. Beginn ist in diesem Jahr allerdings erst um 18 Uhr.

Bis 23 Uhr werden auf dem Ludwig-Steil-Platz zur X-Mas-Party Musiker, DJs und weitere Künstler auf der Bühne stehen. „Stimmungsvolle Musik zum Tanzen mit einer Brise Weihnachten“, verspricht der Lüttringhauser Heimatbund. Doch so ganz wollen sich die Macher der Weihnachtsparty nicht in die Karten schauen lassen. „Geplant sind bisher einige Überraschungsmomente zum Mitmachen“, heißt es in einer Ankündigung für den 30. November. Ausklingen wird die Weihnachtsparty gegen Mitternacht. Bis dahin können die Besucher in Lüttringhausen den Abend romantisch ausklingen lassen. Zudem werde es warme Getränke und auch ein Imbissangebot geben.

Da die Veranstaltungsfläche durch die Bühne und zusätzliche Getränke- und Essensstände begrenzt sei, empfiehlt der Heimatbund, sich vor der Party ein Ticket zu sichern. Karten für die X-Mas-Party am 30. November ab 18 Uhr auf dem Ludwig-Steil-Platz in Lüttringhausen kosten 5 Euro und sind im Online-Vorverkauf erhältlich.

Wenige Stunden nach dem Ende der Weihnachtsparty geht es dann auf der Gertenbachstraße mit dem 43. Weihnachtsmarkt weiter. Dieser wird auch vom Lüttringhauser Heimatbund organisiert. In der Zeit von 11 bis 18 Uhr können die Besucher Kunsthandwerkliches, Selbstgebasteltes und weitere Deko- und Geschenkartikel erstehen. Ebenso werden beispielsweise auch Bücher angeboten. In Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis im Heimatbund wird es auch am Sonntag noch einmal musikalisch. Die Stand- und Markterlöse fließen dabei in die Finanzierung der teilnehmenden Vereine, insbesondere zur Unterstützung der Jugendarbeit.

Nicht nur die Händler an den Ständen des Weihnachtsmarktes laden zum Stöbern ein. Gleichzeitig mit dem 43. Weihnachtsmarkt findet auch ein verkaufsoffener Sonntag in der Lüttringhauser Altstadt statt. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr haben viele inhabergeführte Geschäfte geöffnet.