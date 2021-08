Experte: Erster Schritt ist Überblick über die Schulden

Beratung

+ © Doro Siewert Informierten am Montag in der Stadtsparkasse über den Informationstag „Schuldnerberatung“ (von links): Sparkassen-Vorstand Herbert Thelen, Dirk Buße und Achim Kirschner von der Creditform, Bernd Jaspers von der Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes sowie Sparkassen-Sprecher Markus Kollodzey. © Doro Siewert

Stadtsparkasse bietet mit Creditreform und Schuldnerberatung einen ersten Informationstag an.

Von Thomas Wintgen

Wer Schulden hat, schämt sich häufig wegen der Situation und steckt den Kopf in den Sand. Das ist genau das Falsche, wissen alle Fachleute. Das Gegenteil ist der erste Schritt. Schuldnerberater Bernd Jaspers (Diakonisches Werk des Ev. Kirchenkreises) hatte am Montag in der Pressekonferenz in der Stadtsparkasse ein typisches Beispiel parat:

Er habe verschiedene Kunden angerufen und sie verängstigt angetroffen – hatten die doch gerade ein Schreiben der Creditreform erhalten, darauf jedoch nur etwas von einem Termin wahrgenommen und den Brief gleich beiseite gelegt. Auf diese Art und Weise wird vieles eigentlich nur noch schlimmer – zu den Rechnungen gesellen sich Mahnungen. Eine Spirale setzt sich in Bewegung: abwärts.

Mit richtiger Hilfestellung kann es irgendwann auch wieder aufwärts gehen – und sei es mit Hilfe eines strammen, siebenjährigen Programms infolge eines privaten Insolvenzverfahrens. Ist der Schuldenstand irgendwie noch zu überschauen, geht es zumeist ohne Insolvenz – wenn der Schuldner sich der Gesamtsituation bewusst ist, wenn er weiß, wie tief er pro Tag, Woche und Monat und überhaupt in den Miesen steckt und welche Schritte er tun muss, um Stück für Stück wieder aus dem Schlamassel herauszukommen.

Im vergangenen Jahr hat es in Solingen einen ersten „Infotag Schuldnerberatung“ gegeben – mit gutem Erfolg, wie Achim Kirschner, Gesellschafter der Solinger Creditreform, in Erinnerung brachte. Daraufhin habe man Kontakt mit der Stadtsparkasse aufgenommen sowie mit der Schuldnerberatung der Diakonie ( P 933 21-0) – mit dem Ergebnis, dass es am Montag, 13. März (10-18 Uhr), in der Hauptstelle der Stadtsparkasse (Alleestraße) den ersten Schuldnerberatungstag gibt.

Los geht es mit drei jeweils 20-minütigen Vorträgen zur allgemeinen Situation: Ein Vertreter der Stadtsparkasse geht insbesondere auf die Vorbeugung ein und die allerorten lauernden potenziellen „Fallstricke“; die Creditreform hat als Schwerpunkt die Kommunikation: Was bedeuten Vollstreckungsbescheid, Zwangsvollstreckung und die Verbreitung meiner finanziellen Lage? Die Schuldnerberatung erklärt die – plausible – Patentlösung: Ich verschaffe mir einen Überblick und entwickle daraus die Perspektive einer letztlich schuldenfreien Zukunft.

Die häufigsten Schulen gibt es bei Strom, Wasser und Miete

Diese Vorträge finden im ersten Obergeschoss statt; hier gibt es eine „Terminwand“ mit Kärtchen; Interessenten ersehen daraus, wann sie an der Reihe sind zum individuellen Beratungsgespräch – einem er-sten, wohlgemerkt. „Wir wollen Remscheider für den richtigen Umgang mit ihrem Geld sensibilisieren, zum Beispiel mit dem Haushaltsbuch“, sagte Herbert Thelen vom Vorstand der Stadtsparkasse.

Die unterstützt die Schuldnerberatung seit Jahren mit namhaften Beträgen, sieht sich auch gesellschaftlich in der Verantwortung und bietet in der Schule Vorträge zur Schuldenprävention an. Schon mit Handy oder Smartphone kann es Jugendlichen passieren, dass sie in die Schuldenspirale hineingeraten.

Bei Erwachsenen sind die häufigsten Fälle, dass sie ihre Miete nicht bezahlen und den Strom und das Wasser nicht. „Die Verschuldung der Bevölkerung wächst kontinuierlich – wir möchten mit dem Infotag einen Beitrag leisten, damit die Menschen wieder herauskommen“, sagt Herbert Thelen.

Er distanzierte sich im Übrigen von Instituten, die selbst bei den Gebühren für „Bürger-Konten“ ordentlich zulangen – das sind die Konten, mit denen ich mich gar nicht verschulden kann. „Regionale Banken, hat Thelen beobachtet, gehen generell verantwortungsbewusst mit Krediten und Kunden um.“

Die Creditreform sieht einerseits, dass man nicht immer den Gläubiger für Schulden verantwortlich machen dürfe; andererseits „gibt es heute keine Grenzen mehr – es gibt ja alles auf Rechnung“, sagt Achim Kirschner.

12.700 Menschen in Remscheid sind schon wegen Zahlungsproblemen aufgefallen. „Der Beratungsbedarf ist gigantisch“, sagt Jaspers – hingegen reiche das Personal nicht einmal, um bewährte Präventionsprogramme an den Schulen umzusetzen.