Mit dem ersten Auto Rallyes gefahren

Hans Gerd Siepers Kadett war zwar nicht sein absolutes Traumauto, das wurde aber durch Rallye-Streifen aufgewertet.

Von Sabine Naber

Hans Gerd Sieper (55) musste sich für sein erstes Auto nicht auf dem Automarkt umsehen: „Meine Mutter bekam ein neues Auto, und ich konnte ihr das alte für kleines Geld abkaufen. Da bestand auch nicht die Gefahr, dass ich die Katze im Sack kaufte.“ Es war ein lindgrüner Kadett C City 1,2 Liter, der 1980 etwa drei Jahre alt war und 60 PS hatte.

„Es war damals nicht unbedingt mein Traumauto. Aber meine Schwester, die damals gerade eine entsprechende Ausbildung machte, hat mir dann Rallye-Streifen mit meinen Initialen drauf gemacht. Da ging es dann“, erinnert sich Hans Gerd Sieper lachend. Er hatte die Führerscheinprüfung schon kurz vor seinem 18. Geburtstag bestanden. Aber der fiel dann ausgerechnet auf einen Sonntag. „Ich hatte mich schon vorher schlau gemacht, wie es gehen kann, dass ich meinen Führerschein an diesem Tag in die Hände bekam. Das ging nur durch einen Erziehungsberechtigten, aber mein Vater sagte nur lässig: Mal gucken.“

Am Tag vor dem Geburtstag fuhr Hans Gerd Sieper dann mit seinem Vater in den Schwarzwald, um die Mutter zu besuchen, die dort eine Kur machte. „Am Abend habe ich dann gefragt, wie ich jetzt an meinen Führerschein komme. Da sagte mein Vater, dass er das doch längst erledigt hatte. Und nach dem Frühstück bekam ich ihn dann feierlich überreicht.“ Da durfte er dann während des Kurzurlaubs das Auto des Vaters fahren.

Aber schon bevor er selbst am Steuer sitzen durfte, ist er als Beifahrer und Kartenleser zusammen mit seiner Schwester in seinem ersten Auto eine Rallye gefahren. „Einmal sind wir von der Strecke abgekommen. Und gewonnen haben wir auch nicht. Aber da habe ich Lunte gerochen und seitdem Spaß an Rallyes und Orientierungsfahrten“, sagt Sieper, der inzwischen seit acht Jahren Vorsitzender des Remscheider Automobil Clubs ist.

Die ganze Familie ist autosportbegeistert

Anfangs ist er mit seinem Kadett noch regelmäßig zur Schule, dem Leibniz-Gymnasium, gefahren, später dann – während seiner Zeit bei der Bundeswehr – nach Ronsdorf. Und natürlich zum Nürburgring als Zuschauer und später bei einer Rallye in Köln-Ahrweiler als Streckenposten.

Dem ersten Kadett folgte nach drei oder vier Jahren ein neuer Kadett E, 1,8 Liter mit einem Einspritzmotor und 100 PS. Der Marke Opel ist Sieper lange Jahre treu geblieben. Aber in den neuen Modellen konnte der Zwei-Meter-Mann dann nicht mehr bequem sitzen und wechselte zu VW. „Als mein Mann sich dann Ende des Jahres für einen Mini entschieden hat, dachte ich, ich höre nicht richtig“, sagt Ehefrau Nicole lachend. „Bis er mir dann gezeigt hat, dass er da genug Beinfreiheit und auch noch Platz über dem Kopf hat. „Und Geschicklichkeitsturniere kann man damit auch prima fahren“, weiß Sieper inzwischen.

Seine ganze Familie ist Auto-Sport begeistert. Sohn Jan fährt als Beifahrer mit seinem Großvater. Ehefrau Nicole war ebenfalls viele Jahre lang Beifahrerin bei Orientierungsfahrten. Er selbst fährt nach wie vor Geschicklichkeitsturniere und Rallyes. Ehefrau, Sohn und Schwiegereltern sind Mitglied im Touring-Club-Remscheid, Hans Gerd Sieper ist in beiden Remscheider Automobilclubs Mitglied. „Durch den Automobilclub haben meine Frau und ich uns auch kennengelernt. Und jetzt ist es schön, dass die ganze Familie das gleiche Hobby hat. Da kann ich mit meinem Sohn diskutieren. Wir gucken uns vor einer Tour gemeinsam die

Vorjahres-Touren an. Natürlich auch die Fehler, die man gemacht hat.“ Nicole Sieper hat sich allerdings inzwischen ausgeklinkt und ist nur noch bei den Treffen zur Geselligkeit dabei. „Die Fahrten sind so anspruchsvoll geworden. Da muss man manchmal um drei Ecken denken. Da bleibe ich lieber bei meinem Reitsport“, erzählt sie.