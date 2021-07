Der erste Supermarkt eröffnete vor 69 Jahren

Handel

+ © Roland Keusch (Repro) Bomm (r.) als Lehrling mit seinem Filialleiter Alfred Bald. © Roland Keusch (Repro)

Gerhard Bomm erinnert sich, wie die Selbstbedienung in Remscheid im Mai 1950 eingeführt wurde.

Von Stefanie Knupp

Der Mai ist für Gerhard Bomm ein besonderer Monat. Geburtstag hat er im Mai, sicherlich ein schöner Anlass. Dann erinnert er sich an das Kriegsende – zu diesem Zeitpunkt war er zehn Jahre alt. An ein Datum hat er freilich besondere Erinnerungen. „Jedes Jahr am 6. Mai denke ich: ,Gerhard, wo ist die Zeit geblieben?’“. An diesem Tag im Jahr 1950 eröffnete der erste Selbstbedienungsladen in Remscheid.

Gerhard Bomm war einer seiner ersten Lehrlinge. Bei der Firma Adolph Schürmann, die den Laden in der Alleestraße eröffnete, begann er seine Lehre – zunächst in der Hindenburgstraße, wechselte dann in die neue Filiale in der Alleestraße 6. Der Ausbildungsplatz sei ein Glücksfall gewesen. „Lehrstellen gab es zu der Zeit so gut wie nicht“, sagt Bomm, der „Radiotechniker oder sowas“ hatte werden wollen.

Bei der Eröffnung 1950 hatten die Kunden noch Hemmungen

Als 15-Jähriger erlebte er dann mit, wie sich das Einkaufsleben entwickelte, das für uns heute völlig normal und selbstverständlich ist. Mal eben in den Supermarkt um die Ecke springen, um ein paar Teile zu besorgen, die man vergessen hat. Oder der Familien-Großeinkauf am Wochenende, bei dem der Einkaufswagen so vollgepackt ist, dass man eine Woche mit den Waren auskommt – vor 1950 hatte mit dieser Entwicklung im Bergischen Land wohl kaum ein Kunde gerechnet.

+ Gerhard Bomm mit Bildern aus der Zeit des ersten Selbstbedienungsladens in Remscheid. © Roland Keusch

„Wer heute abfällig über Discounter spricht“, so Bomm, „der hat vergessen, wie mühsam der Aufbau war.“ Mühsam war es vor allem, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Die waren es gewohnt, am Tresen bedient zu werden. „Diese Eröffnung 1950, das war ein Wagnis. Die Kunden hatten noch Hemmungen. Das war etwas ganz Neues für sie“, erinnert sich Bomm.

Zur Eröffnung äußerte der RGA in seinem Artikel vom 12. Mai 1950 Skepsis, dass „diese Methode aus Amerika kommt“. Außerdem sei „Remscheid noch zu wenig Großstadt“, um sich „dieser Neuheit zu verschreiben“.

Der BDS („Bediene dich selbst“) an der Alleestraße war das erste Geschäft seiner Art im Bergischen Land und das 24. im ganzen Bundesgebiet. So hatte es der RGA am 12. Mai 1950 berichtet. „Schon daraus ist zu erkennen, dass es sich um eine Neuheit handelt, die wir nicht übersehen können“, schrieb der Autor damals.

Genormte Einrichtung für Supermärkte wie wir sie heute kennen, gab es noch nicht. „Das waren Schreinerarbeiten“, berichtet Gerhard Bomm. Die Einkaufswagen – im RGA als „fahrbarer Drahtkorb“ bezeichnet – seien von einer örtlichen Schlosserei hergestellt worden.

„Als das Geschäft lief, schossen andere Läden wie Pilze aus dem Boden.“ Gerhard Bomm

Auch die Warenpräsentation ist mit der heutigen nur schwierig zu vergleichen. „Alles, was es gab, wurde ins Schaufenster gestellt“, sagt Bomm. Da konnte dann auch mal ein ganzes Fass Butter in der Auslage stehen. Die Schaufenstergestaltung gehörte zu den Hauptaufgaben des jungen Lehrlings. Die Fenster wurden je nach Anlass dekoriert, auch im Verkaufsraum selbst wurde später allerhand geboten. Kurz vor Weihnachten habe im Laden mal ein übergroßes Knusperhäuschen gestanden, aus dem heraus Süßwaren verkauft worden seien.

„Zweifellos ist diese Verkaufsform nicht so umwälzend, dass sie mit einem Schlage die bisherige Methode aus dem Wege räumen kann“, drückte der RGA damals Zweifel aus, die sich im Lauf der Jahrzehnte als nicht berechtigt erwiesen.

Seine 45 Jahre im Einzelhandel begannen bei der Firma Schürmann

BERICHTERSTATTUNG KUNDSCHAFT Nach einer Woche Selbstbedienung zog der RGA in seiner Ausgabe vom 12. Mai 1950 Bilanz und fand heraus, „dass sich bereits am ersten Tage rund 1400 Personen selbst bedient und bezahlt haben. Das bedeutet bei 7-stündiger Verkaufszeit einen Käuferstrom von 200 Personen pro Stunde.“ Nach Erfahrung der Geschäftsführung habe das den „10-fachen Zeitgewinn“ bedeutet.

Gerhard Bomm erinnert sich: „Als das Geschäft nach zwei, drei Jahren richtig lief, da schossen andere Läden wie Pilze aus dem Boden.“ Zur Einordnung: Im Mai 1969 eröffnete die Lebensmittelkette Schürmann ihre 40. Filiale. Inklusive der Discounter gibt es in Remscheid heute etwa 35 Supermärkte.

45 Jahre arbeitete Gerhard Bomm im Einzelhandel. Fleiß wurde belohnt, sagt er. Heute blickt er auf ein bewegtes Berufsleben zurück, dass bei der Firma Schürmann seinen Anfang nahm.