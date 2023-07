Erste neue Bahnbrücke an Ort und Stelle

An der Schlachthofstraße in Lennep ersetzt seit diesem Dienstag eine neue Brücke das über 100 Jahre alte Bauwerk auf der Bahnstrecke.

Auf der Bahnstrecke zwischen Remscheid und Wuppertal werden einige 100 Jahre alte Bauwerke ersetzt.

Remscheid. An der Schlachthofstraße in Lennep ersetzt seit diesem Dienstag eine neue Brücke das über 100 Jahre alte Bauwerk auf der Bahnstrecke, das kürzlich abgerissen wurde. Das tonnenschwere Konstrukt wurde von der Firma Falkenhahn mit Sitz in Siegen an Ort und Stelle gehievt. Nun geht es an der Wülfingstraße weiter: Die dortige Gewölbebrücke wird abgerissen, wodurch Platz für ihre Nachfolgerin entsteht.

Die Brücke soll am 28. Juli platziert werden. Dadurch ändert sich am 15. Juli die Verkehrsführung rund um die beiden Großbaustellen. Einschränkungen gelten bis voraussichtlich 7. August: An der Eisenbahnunterführung Schlachthofstraße gilt Einbahnstraßenregelung Richtung Industriegebiet und Vollsperrung für Fußgänger. An der Wülfingstraße erfolgt eine Vollsperrung sowohl für Fahrzeug- als auch Fußverkehr. zak