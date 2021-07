Das erste Auto ist wie die erste Freundin

Mein erstes Auto

+ © Ackermann Seine Mutter hatte ein Einsehen – und kaufte Jürgen Ackermann für 4200 Mark den Lloyd. © Ackermann

Beides wird Jürgen Ackermann nie vergessen. Sein Lloyd Alexander war komplett aus Metall.

Von Sabine Naber

20 Jahre alt war Jürgen Ackermann, als er sein erstes Auto bekam: Einen Lloyd Alexander, der als Vorführwagen erst 3000 Kilometer auf dem Tacho hatte. „Solange ich bei der Firma Schlieper auf dem Hasten als Exportkaufmann gearbeitet hatte, brauchte ich kein Auto. Aber mein damaliger Chef riet mir, mich besser umzuorientieren, weil er für mich keine Zukunftschancen in seiner Firma sah“, erzählt Jürgen Ackermann. Er bewarb sich bei der Firma Bayer in Leverkusen, die 1958 noch den Namen „Farbenfabriken Bayer AG“ trug. Er bekam die Stelle, musste allerdings jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen, um um 8 Uhr an seinem Arbeitsplatz in

+ © Roland Keusch

Leverkusen zu sein. „Ich wohnte ja damals auch schon auf dem Hasten, musste erst mit der Straßenbahn, anschließend mit dem Zug und dann noch mit dem Bus fahren. Und das an sechs Tagen in der Woche.“ Seine Mutter hatte ein Einsehen und kaufte ihrem Sohn ein Auto. Erklärte ihm allerdings, dass er das Geld dafür zurückzahlen müsse. Bei der Firma Rauschning an der Freiheitstraße wurde das gute Stück für 4200 Mark gekauft. „Man nannte den Lloyd damals ja gerne Plastikbomber. Aber mein Auto war aus Metall, hatte eine vollsynchronisierte Lenkradschaltung und war zweifarbig. Unten rot und oben ein cremefarbenes Dach“, erinnert sich Jürgen Ackermann. „Das erste Auto ist ja so ähnlich wie die erste Freundin. Beides hat man auch Jahrzehnte später noch nicht vergessen“, sagt er lachend.

Für seinen Führerschein hatte er nur acht Fahrstunden machen müssen. „Aber richtig fahren konnte man ja noch nicht“, sagt er und erinnert sich an eine Fahrt mit seiner Mutter. „Ich fuhr die Parkstraße rauf und musste dann am Berg wieder anfahren. Das war ein furchtbares Gehoppel und Gestotter, und meine Mutter wollte anschließend von mir wissen: ,Fahren eigentlich alle so wie du?‘“ In der folgenden Zeit musste er jeden Monat 150 Mark an seine Mutter zurückzahlen. Um Geld zu sparen – „mein Gehalt war ja nicht allzu hoch“ – kam er auf die Idee, jemanden mitzunehmen nach Leverkusen. „Das würde den Preis für den Sprit halbieren“, dachte sich Ackermann zu einer Zeit, als es den Begriff „Fahrgemeinschaft“ noch nicht gab. Er sprach seinen Arbeitskollegen an, der fand die Idee gut. „Drei Tage fuhr er, drei Tage fuhr ich.“

Zwei Jahre lebte die Familie Ackermann in Oslo

Später wurde die Fünf-Tage-Woche eingeführt, die Kosten für die Fahrten zum Arbeitsplatz gingen runter: Die Firma Bayer stellte damals „Leute ohne Ende“ ein und gründete Niederlassungen. „Ich bin dann im Auftrag der

DIE SERIE MITMACHEN In der Reihe „Mein erstes Auto“ stellen wir Remscheider vor, die ihre Geschichte zu ihrem ersten Fahrzeug erzählen möchten. Mitmachen kann jeder, der ein Foto vom Gefährt hat und seine Erinnerungen teilen möchte. Zuschriften an: RGA, Alleestraße 77-81, Remscheid, oder redaktion@rga-online.de.

Firma mit meiner Frau und meinen Kindern für zwei Jahre nach Oslo gegangen. Wir sprechen alle die Sprache, und fahren auch heute noch jedes Jahr mit den Kindern und Enkeln dorthin.“ Anfang der 60er Jahre kaufte Ackermann einen gebrauchten VW. Inzwischen steht ein Automatik-Auto in der Garage.